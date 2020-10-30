***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler124.000 126.511 -19 18.093 764.452 144.231 1.177.268 0 1.177.268Transferler0 0 0 0 144.231 -144.231 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 51 0 0 -81.257 -81.206 -81.206Dönem Sonu Bakiyeler124.000 126.511 32 18.093 908.683 -81.257 1.096.062 1.096.062Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 729.572Transferler0 0 0 0 -447.638 447.638 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 174 0 0 18.106 18.280 18.280Dönem Sonu Bakiyeler124.000 126.511 97 18.093 461.045 18.106 747.852 747.852Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI135.742 31.044Dönem Karı (Zararı)12 18.106 -81.257Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler48.049 -2.916Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler958 493Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.337 -2.391Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.337 -2.391Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler950 120Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler44.391 16.308Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.382 -227Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler46.575 16.161Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri260 3.271Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.062 -2.897Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.072 1.835Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -3.659 2.182Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -21.463Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 0 -21.463İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler69.783 115.285Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -4.335Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler96.486 458.486Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-167.106 -301.861Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler79.052 6.943İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61.351 -43.948Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları135.938 31.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-196 -68YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.085 -1.390Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri323 210Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 323 210Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -10.408 -1.600FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-151.831 -29.920Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-106.665 -14.102Ödenen Faiz-46.548 -16.045Alınan Faiz1.382 227YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.174 -266NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.174 -266DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.439 5.188DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.265 4.922Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 18.265 44.439Ticari Alacaklar145.235 241.185İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 11.503 72.570İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 133.732 168.615Stoklar6 587.132 420.026Peşin Ödenmiş Giderler10.678 63.682İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 10.678 63.682Diğer Dönen Varlıklar23.637 16.700İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 23.637 16.700ARA TOPLAM784.947 786.032TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR784.947 786.032DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.594 4.727İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 2.132 4.727İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 462 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 123.085 119.426Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 494.424 494.424Maddi Duran Varlıklar12 11.399 2.271Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 8 9TOPLAM DURAN VARLIKLAR631.510 620.857TOPLAM VARLIKLAR1.416.457 1.406.889KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 1.731İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 1.731Banka Kredileri9 0 1.731Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.542 73.695İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.542 73.695Banka Kredileri9 32.442 73.445Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.100 250Ticari Borçlar113.845 35.855İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 71.607 11.294İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar42.238 24.561Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14.a 491 372Diğer Borçlar887 1.227İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 0 578İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar887 649Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)480.707 465.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 480.707 465.182Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler230 268İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler230 268ARA TOPLAM630.702 578.330TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER630.702 578.330UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25.985 87.694İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar25.985 87.694Banka Kredileri9 25.412 87.694Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 573 0Uzun Vadeli Karşılıklar11.918 11.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.a 234 400Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13.a 11.684 10.893TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.903 98.987TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER668.605 677.317ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar747.852 729.572Ödenmiş Sermaye15.a 124.000 124.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.b 126.511 126.511Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)97 -77Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)97 -77Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.c 97 -77Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.d 18.093 18.093Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.e 461.045 908.683Net Dönem Karı veya Zararı18.106 -447.638TOPLAM ÖZKAYNAKLAR747.852 729.572TOPLAM KAYNAKLAR1.416.457 1.406.889Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 192.301 68.842 76.676 11.654Satışların Maliyeti3 -109.870 -53.147 -50.957 -6.248TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)82.431 15.695 25.719 5.406BRÜT KAR (ZARAR)82.431 15.695 25.719 5.406Genel Yönetim Giderleri-8.544 -9.005 -2.625 -3.451Pazarlama Giderleri-5.531 -715 -532 -169Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 5.932 63.756 2.435 -844Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.433 -545 -2.613 -270ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.855 69.186 22.384 672Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 0 21.463 0 21.463Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 3.654 -2.218 2.739 891FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)70.509 88.431 25.123 23.026Finansman Gelirleri1.429 44.847 819 2.856Finansman Giderleri-53.832 -214.535 -3.133 5.645SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.106 -81.257 22.809 31.527Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.106 -81.257 22.809 31.527DÖNEM KARI (ZARARI)18.106 -81.257 22.809 31.527Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.106 -81.257 22.809 31.527Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar174 51 91 61Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)174 51 91 61Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)174 51 91 61TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.280 -81.206 22.900 31.588Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.280 -81.206 22.900 31.588http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885107BIST