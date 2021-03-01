***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler124.000 126.511 -19 18.093 764.452 144.231 1.177.268 1.177.268Transferler0 0 0 0 144.231 -144.231 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -58 0 0 -447.638 -447.696 -447.696Dönem Sonu Bakiyeler124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 729.572Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 729.572Transferler0 0 0 0 -447.638 447.638 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -51 0 0 -12.910 -12.961 -12.961Sermaye Arttırımı496.000 0 0 0 0 0 496.000 496.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 2.090 0 0 0 0 2.090 2.090Dönem Sonu Bakiyeler620.000 128.601 -128 18.093 461.045 -12.910 1.214.701 1.214.701Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.910 665.426Dönem Karı (Zararı)-12.910 -447.638Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.095 60.905Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 1.585 667Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.680 -5.436Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.680 -5.436Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.346 4.507Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14.b 104 141Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.268 4.349Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14.c -26 17Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler39.758 112.811Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -9.056 -469Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 49.547 115.202Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri18 229 1.183Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri18 -962 -3.105Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.072 1.835Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -2.854 -1.064Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-33.132 -52.415Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -33.132 -52.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler53.829 1.052.267Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler130.614 278.312Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-161.046 649.511Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.251 26.583İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler55.010 97.861Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları52.014 665.534Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14.b -104 -108YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.763 -1.987Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri323 579Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri323 579Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -12.086 -2.566FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI343.785 -624.188Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.090 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.090 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-113.831 -509.472Ödenen Faiz-49.530 -115.185Alınan Faiz9.056 469Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)496.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)383.932 39.251NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)383.932 39.251DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 44.439 5.188DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ428.371 44.439Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 428.371 44.439Ticari Alacaklar117.273 241.185İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 15.030 72.570İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 102.243 168.615Stoklar6 576.422 420.026Peşin Ödenmiş Giderler22.083 63.682İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 22.083 63.682Diğer Dönen Varlıklar38.922 16.700İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 38.922 16.700ARA TOPLAM1.183.071 786.032TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.183.071 786.032DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar22 2.132 4.727Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 122.261 119.426Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 532.206 494.424Maddi Duran Varlıklar12 12.451 2.271Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7 9TOPLAM DURAN VARLIKLAR669.057 620.857TOPLAM VARLIKLAR1.852.128 1.406.889KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 1.731İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 1.731Banka Kredileri9 0 1.731Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.478 73.695İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.478 73.695Banka Kredileri9 32.298 73.445Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.180 250Ticari Borçlar64.144 35.855İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 26.689 11.294İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar37.455 24.561Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14.a 599 372Diğer Borçlar2.195 1.227İlişkili Taraflara Diğer Borçlar677 578İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.518 649Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)502.291 465.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 502.291 465.182Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler253 268İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler253 268ARA TOPLAM603.960 578.330TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER603.960 578.330UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.883 87.694İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.883 87.694Banka Kredileri9 18.883 87.694Uzun Vadeli Karşılıklar14.584 11.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.a 423 400Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13.a 14.161 10.893TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.467 98.987TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER637.427 677.317ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.214.701 729.572Ödenmiş Sermaye15.a 620.000 124.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.b 128.601 126.511Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-128 -77Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-128 -77Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.c -128 -77Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.d 18.093 18.093Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.e 461.045 908.683Net Dönem Karı veya Zararı-12.910 -447.638TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.214.701 729.572TOPLAM KAYNAKLAR1.852.128 1.406.889Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 269.034 747.299Satışların Maliyeti3 -217.043 -1.030.232TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)51.991 -282.933BRÜT KAR (ZARAR)51.991 -282.933Genel Yönetim Giderleri16 -12.872 -15.129Pazarlama Giderleri16 -5.616 -1.201Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 6.882 102.669Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -8.120 -9.177ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.265 -205.771Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 33.132 52.415Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 2.854 1.064FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)68.251 -152.292Finansman Gelirleri20 9.103 9.463Finansman Giderleri20 -90.264 -304.809SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-12.910 -447.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-12.910 -447.638DÖNEM KARI (ZARARI)-12.910 -447.638Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-12.910 -447.638Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-51 -58Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-51 -58Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-51 -58TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.961 -447.696Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-12.961 -447.696http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914270BIST