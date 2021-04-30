***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 729.572Transferler0 0 0 0 -447.638 447.638 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 112 0 0 15.243 15.355 15.355Dönem Sonu Bakiyeler0 0 35 18.093 461.045 15.243 744.927 744.927Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler620.000 128.601 -128 18.093 461.045 -12.910 1.214.701 1.214.701Transferler0 0 0 0 -12.910 12.910 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -32 0 0 27.284 27.252 27.252Dönem Sonu Bakiyeler620.000 128.601 -160 18.093 448.135 27.284 1.241.953 1.241.953Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.542 36.458Dönem Karı (Zararı)27.284 15.243Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-16.368 32.000Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 898 168Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 900Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 0 900Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler178 774Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14.b 65 58Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14.c 113 716Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-17.041 26.582Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-18.707 -406Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.579 27.705Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri108 218Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-21 -935Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.729 4.072Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -3.132 -496İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.656 -10.746Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.238 55.470Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-61.632 -55.508Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.388 -2.994İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler106.438 -7.714Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.572 36.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14.b -30 -39YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.939 -823Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 323Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 323Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -6.939 -1.146FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.014 -73.123Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.152 -45.851Ödenen Faiz-1.541 -27.678Alınan Faiz18.707 406YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.617 -37.488NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.617 -37.488DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 428.371 44.439DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ448.988 6.951Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 448.988 428.371Ticari Alacaklar114.927 117.273İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 16.885 15.030İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 98.042 102.243Stoklar6 638.054 576.422Peşin Ödenmiş Giderler15.419 22.083İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 15.419 22.083Diğer Dönen Varlıklar45.518 38.922İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 45.518 38.922ARA TOPLAM1.262.906 1.183.071TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.262.906 1.183.071DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.132 2.132İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 2.132 2.132Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 125.400 122.261Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 532.206 532.206Maddi Duran Varlıklar12 18.494 12.451Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5 7TOPLAM DURAN VARLIKLAR678.237 669.057TOPLAM VARLIKLAR1.941.143 1.852.128KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları30.873 34.478İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları30.873 34.478Banka Kredileri9 28.897 32.298Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.976 2.180Ticari Borçlar27.735 64.144İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 0 26.689İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar27.735 37.455Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14.a 612 599Diğer Borçlar3.198 2.195İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 9 677İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.189 1.518Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)607.620 502.291İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 607.620 502.291Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler280 253İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler280 253ARA TOPLAM670.318 603.960TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER670.318 603.960UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.065 18.883İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.065 18.883Banka Kredileri9 14.065 18.883Uzun Vadeli Karşılıklar14.807 14.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.a 646 423Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13.a 14.161 14.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.872 33.467TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER699.190 637.427ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.241.953 1.214.701Ödenmiş Sermaye15.a 620.000 620.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları15.b 128.601 128.601Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-160 -128Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-160 -128Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.c -160 -128Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.d 18.093 18.093Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.e 448.135 461.045Net Dönem Karı veya Zararı27.284 -12.910TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.241.953 1.214.701TOPLAM KAYNAKLAR1.941.143 1.852.128Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 34.331 109.377Satışların Maliyeti3 -28.164 -54.807TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.167 54.570BRÜT KAR (ZARAR)6.167 54.570Genel Yönetim Giderleri-5.288 -3.186Pazarlama Giderleri-476 -4.767Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.247 2.708Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.172 -3.474ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.478 45.851Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 3.132 496FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.610 46.347Finansman Gelirleri24.876 425Finansman Giderleri-4.202 -31.529SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.284 15.243SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.284 15.243DÖNEM KARI (ZARARI)27.284 15.243Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.284 15.243Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-32 112Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32 112Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-32 112TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.252 15.355Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.252 15.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933522BIST