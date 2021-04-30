***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 18:14
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 729.572
Transferler
0 0 0 0 -447.638 447.638 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 112 0 0 15.243 15.355 15.355
Dönem Sonu Bakiyeler
0 0 35 18.093 461.045 15.243 744.927 744.927
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
620.000 128.601 -128 18.093 461.045 -12.910 1.214.701 1.214.701
Transferler
0 0 0 0 -12.910 12.910 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -32 0 0 27.284 27.252 27.252
Dönem Sonu Bakiyeler
620.000 128.601 -160 18.093 448.135 27.284 1.241.953 1.241.953
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.542 36.458
Dönem Karı (Zararı)
27.284 15.243
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.368 32.000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 898 168
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 900
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 900
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
178 774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.b 65 58
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.c 113 716
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-17.041 26.582
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.707 -406
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.579 27.705
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
108 218
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-21 -935
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.729 4.072
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.132 -496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.656 -10.746
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.238 55.470
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-61.632 -55.508
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.388 -2.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
106.438 -7.714
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.572 36.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14.b -30 -39
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.939 -823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 323
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -6.939 -1.146
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.014 -73.123
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.152 -45.851
Ödenen Faiz
-1.541 -27.678
Alınan Faiz
18.707 406
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.617 -37.488
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.617 -37.488
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 428.371 44.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
448.988 6.951
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 448.988 428.371
Ticari Alacaklar
114.927 117.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 16.885 15.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 98.042 102.243
Stoklar
6 638.054 576.422
Peşin Ödenmiş Giderler
15.419 22.083
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.419 22.083
Diğer Dönen Varlıklar
45.518 38.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 45.518 38.922
ARA TOPLAM
1.262.906 1.183.071
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.262.906 1.183.071
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
2.132 2.132
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 2.132 2.132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 125.400 122.261
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 532.206 532.206
Maddi Duran Varlıklar
12 18.494 12.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
678.237 669.057
TOPLAM VARLIKLAR
1.941.143 1.852.128
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.873 34.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.873 34.478
Banka Kredileri
9 28.897 32.298
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.976 2.180
Ticari Borçlar
27.735 64.144
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 0 26.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.735 37.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.a 612 599
Diğer Borçlar
3.198 2.195
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 9 677
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.189 1.518
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
607.620 502.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 607.620 502.291
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
280 253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
280 253
ARA TOPLAM
670.318 603.960
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
670.318 603.960
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.065 18.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.065 18.883
Banka Kredileri
9 14.065 18.883
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.807 14.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.a 646 423
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13.a 14.161 14.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.872 33.467
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
699.190 637.427
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.241.953 1.214.701
Ödenmiş Sermaye
15.a 620.000 620.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
15.b 128.601 128.601
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-160 -128
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-160 -128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.c -160 -128
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.d 18.093 18.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.e 448.135 461.045
Net Dönem Karı veya Zararı
27.284 -12.910
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.241.953 1.214.701
TOPLAM KAYNAKLAR
1.941.143 1.852.128
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 34.331 109.377
Satışların Maliyeti
3 -28.164 -54.807
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.167 54.570
BRÜT KAR (ZARAR)
6.167 54.570
Genel Yönetim Giderleri
-5.288 -3.186
Pazarlama Giderleri
-476 -4.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.247 2.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.172 -3.474
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.478 45.851
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 3.132 496
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.610 46.347
Finansman Gelirleri
24.876 425
Finansman Giderleri
-4.202 -31.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.284 15.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.284 15.243
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.284 15.243
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.284 15.243
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32 112
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32 112
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32 112
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.252 15.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.252 15.355
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933522
BIST