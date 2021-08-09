***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 729.572Transferler0 0 0 0 -447.638 447.638 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 83 0 0 -4.703 -4.620 -4.620Dönem Sonu Bakiyeler124.000 126.511 6 18.093 461.045 -4.703 724.952 724.952Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler620.000 128.601 -128 18.093 461.045 -12.910 1.214.701 1.214.701Transferler0 0 0 0 -12.910 12.910 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -77 0 0 33.458 33.381 33.381Dönem Sonu Bakiyeler620.000 128.601 -205 18.093 448.135 33.458 1.248.082 1.248.082Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI127.516 130.528Dönem Karı (Zararı)33.458 -4.703Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-37.043 48.766Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 1.552 423Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.985 1.337Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.985 1.337Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-5.744 884Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.b 190 85Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler60 791Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.c 113 8Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-6.107 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-39.194 42.965Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-40.110 -573Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler458 44.273Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri580 269Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-122 -1.004Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 4.072Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 4.358 -915İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler131.301 86.504Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-98.183 107.656Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.860 -121Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-97.387 -73.998Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8.951 52.115Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.077 3.896Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)928 -124Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.581 31.871Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)354.081 -27.882İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.733 -6.909Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-10.480 -6.868Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-253 -41Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları127.716 130.567Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15.b -114 -39Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-86 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-436.722 -4.546Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri190 323Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri190 323Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -6.992 -4.869Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-429.920 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.805 -161.056Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-16.507 -117.383Ödenen Faiz-458 -44.246Alınan Faiz38.770 573YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-287.401 -35.074NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-287.401 -35.074DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ428.371 44.439DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 140.970 9.365Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 141.056 428.371Finansal Yatırımlar6 431.284 0Ticari Alacaklar221.831 117.273İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 14.632 15.030İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 207.199 102.243Diğer Alacaklar1.883 1.563İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.883 1.563Stoklar7 676.327 576.422Peşin Ödenmiş Giderler13.132 22.063İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 13.132 22.063Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar977 0Diğer Dönen Varlıklar49.402 37.379İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 49.402 37.379ARA TOPLAM1.535.892 1.183.071TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.535.892 1.183.071DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 2.132İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 0 2.132Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 117.898 122.261Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 532.206 532.206Maddi Duran Varlıklar13 15.189 12.451Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1 7TOPLAM DURAN VARLIKLAR665.294 669.057TOPLAM VARLIKLAR2.201.186 1.852.128KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları27.566 34.478İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları27.566 34.478Banka Kredileri10 25.295 32.298Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 2.271 2.180Ticari Borçlar38.647 64.144İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 5.086 26.689İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar33.561 37.455Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.a 1.527 599Diğer Borçlar4.776 2.448İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 0 677İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.776 1.771Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)856.372 502.291İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 856.372 502.291Kısa Vadeli Karşılıklar180 67Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar180 67ARA TOPLAM929.068 604.027TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER929.068 604.027UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.288 18.883İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.288 18.883Banka Kredileri10 9.135 18.883Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 153 0Uzun Vadeli Karşılıklar14.748 14.517Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.a 527 356Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14.a 14.221 14.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.036 33.400TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER953.104 637.427ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.248.082 1.214.701Ödenmiş Sermaye16.a 620.000 620.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16.b 128.601 128.601Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-205 -128Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-205 -128Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.c -205 -128Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.d 18.093 18.093Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.e 448.135 461.045Net Dönem Karı veya Zararı33.458 -12.910TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.248.082 1.214.701TOPLAM KAYNAKLAR2.201.186 1.852.128Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 71.841 115.625 37.510 6.248Satışların Maliyeti3 -50.949 -58.913 -22.785 -4.106TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.892 56.712 14.725 2.142BRÜT KAR (ZARAR)20.892 56.712 14.725 2.142Genel Yönetim Giderleri-16.241 -5.919 -10.953 -2.733Pazarlama Giderleri-1.167 -4.999 -691 -232Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.328 3.497 1.081 789Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-10.566 -4.820 -7.394 -1.346ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)246 44.471 -3.232 -1.380Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -4.358 915 -7.490 419FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.112 45.386 -10.722 -961Finansman Gelirleri45.155 610 20.279 185Finansman Giderleri-7.585 -50.699 -3.383 -19.170SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.458 -4.703 6.174 -19.946SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.458 -4.703 6.174 -19.946DÖNEM KARI (ZARARI)33.458 -4.703 6.174 -19.946Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları33.458 -4.703 6.174 -19.946Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-77 83 -45 -29Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-77 83 -45 -29Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-77 83 -45 -29TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.381 -4.620 6.129 -19.975Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları33.381 -4.620 6.129 -19.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956384BIST