***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 729.572Transferler0 0 0 0 -447.638 447.638 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 174 0 0 18.106 18.280 18.280Dönem Sonu Bakiyeler124.000 126.511 97 18.093 461.045 18.106 747.852 747.852Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler620.000 128.601 -128 18.093 461.045 -12.910 1.214.701 1.214.701Transferler0 0 0 0 -12.910 12.910 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -218 0 0 256.328 256.110 256.110Dönem Sonu Bakiyeler620.000 128.601 -346 18.093 448.135 256.328 1.470.811 1.470.811Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI228.557 135.742Dönem Karı (Zararı)256.328 18.106Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-66.672 48.120Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 2.510 958Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler587 1.337Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 587 1.337Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-5.910 1.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler436 219Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler159 791Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-6.505 6Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-42.163 44.391Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-64.124 -1.382Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10.597 46.575Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri11.380 260Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-16 -1.062Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.826 4.072Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-25.461 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.998 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -23.463 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler939 -3.654İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler11 939 -3.654İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler39.239 69.712Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-62.897 96.486Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-107.969 -167.106Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.251 79.052İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler157.854 61.280Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları228.895 135.938Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-338 -196YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-47.687 -10.085Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-28.675 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri174 323Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 174 323Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -7.159 -10.408Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.027 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.331 -151.831Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-26.332 -106.665Ödenen Faiz-10.561 -46.548Alınan Faiz46.224 1.382YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)190.201 -26.174NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)190.201 -26.174DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ428.371 44.439DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ618.572 18.265Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 618.572 428.371Finansal Yatırımlar5 52.138 0Ticari Alacaklar176.941 117.273İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 13.888 15.030İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 163.053 102.243Diğer Alacaklar1.517 1.563İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.517 1.563Stoklar7 678.803 576.422Peşin Ödenmiş Giderler128.887 22.063İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 128.887 22.063Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.011Diğer Dönen Varlıklar38.272 37.379İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 38.272 37.379ARA TOPLAM1.696.141 1.183.071TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.696.141 1.183.071DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 2.132İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 2.132Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 121.317 122.261Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 546.231 532.206Maddi Duran Varlıklar13 14.364 12.451Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 51 7TOPLAM DURAN VARLIKLAR681.963 669.057TOPLAM VARLIKLAR2.378.104 1.852.128KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21.032 34.478İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21.032 34.478Banka Kredileri10 19.885 32.298Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 1.147 2.180Ticari Borçlar116.379 64.144İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 76.161 26.689İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar40.218 37.455Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.a 1.241 599Diğer Borçlar15.637 2.448İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 0 677İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.637 1.771Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)737.096 502.291İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 737.096 502.291Kısa Vadeli Karşılıklar167 67Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14.a 167 67ARA TOPLAM891.552 604.027TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER891.552 604.027UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.997 18.883İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.997 18.883Banka Kredileri10 5.844 18.883Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 153 0Uzun Vadeli Karşılıklar9.744 14.517Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.b 703 356Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14.b 9.041 14.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.741 33.400TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER907.293 637.427ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.470.811 1.214.701Ödenmiş Sermaye16.a 620.000 620.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16.b 128.601 128.601Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-346 -128Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-346 -128Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.c -346 -128Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.d 18.093 18.093Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.e 448.135 461.045Net Dönem Karı veya Zararı256.328 -12.910TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.470.811 1.214.701TOPLAM KAYNAKLAR2.378.104 1.852.128Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 493.450 192.301 421.609 76.676Satışların Maliyeti3 -280.540 -109.870 -229.591 -50.957TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)212.910 82.431 192.018 25.719BRÜT KAR (ZARAR)212.910 82.431 192.018 25.719Genel Yönetim Giderleri-23.265 -8.544 -7.024 -2.625Pazarlama Giderleri-4.860 -5.531 -3.693 -532Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.627 5.932 12.299 2.435Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-22.131 -7.433 -11.565 -2.613ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)182.281 66.855 182.035 22.384Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 25.461 0 25.461 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -939 3.654 3.419 2.739FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)206.803 70.509 210.915 25.123Finansman Gelirleri70.193 1.429 25.038 819Finansman Giderleri-20.668 -53.832 -13.083 -3.133SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)256.328 18.106 222.870 22.809SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)256.328 18.106 222.870 22.809DÖNEM KARI (ZARARI)256.328 18.106 222.870 22.809Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları256.328 18.106 222.870 22.809Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-218 174 -141 91Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-218 174 -141 91Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-218 174 -141 91TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)256.110 18.280 222.729 22.900Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları256.110 18.280 222.729 22.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973223BIST