***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:15
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
620.000 128.601 -128 18.093 461.045 -12.910 1.214.701 1.214.701
Transferler
0 0 0 0 -12.910 12.910 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -31 0 0 27.284 27.253 27.253
Dönem Sonu Bakiyeler
620.000 128.601 -159 18.093 448.135 27.284 1.241.954 1.241.954
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
620.000 128.601 -718 18.093 448.135 547.432 1.761.543 1.761.543
Transferler
0 0 0 0 547.432 -547.432 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 264 0 0 255.718 255.982 255.982
Sermaye Arttırımı
775.000 188 0 0 0 0 775.188 775.188
Dönem Sonu Bakiyeler
1.395.000 128.789 -454 18.093 995.567 255.718 2.792.713 2.792.713
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-195.799 21.547
Dönem Karı (Zararı)
255.718 27.284
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-20.865 -16.368
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.022 898
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-14.734 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 66 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -14.800 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-945 178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 219 178
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.164 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.165 -17.041
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -5.573 -18.707
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 444 1.579
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 3.380 108
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -2.416 -21
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-232 2.729
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.811 -3.132
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-430.529 10.661
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.268 2.238
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-447.262 -61.632
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
337.323 -36.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-293.322 106.443
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-195.676 21.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -123 -30
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-894.313 -6.944
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.793 -6.944
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.778 -6.939
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -15 -5
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-892.520 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
774.975 6.014
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
775.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
188 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
188 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.399 -11.152
Ödenen Faiz
-387 -1.541
Alınan Faiz
5.573 18.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-315.137 20.617
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-315.137 20.617
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
716.113 428.371
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
400.976 448.988
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 401.043 716.240
Finansal Yatırımlar
5 928.532 21.212
Ticari Alacaklar
277.761 253.938
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 15.533 14.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 262.228 239.255
Diğer Alacaklar
172 237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
172 237
Stoklar
7 1.309.787 862.525
Peşin Ödenmiş Giderler
124.477 25.727
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 124.477 25.727
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
77 1.030
Diğer Dönen Varlıklar
83.686 57.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 83.686 57.356
ARA TOPLAM
3.125.535 1.938.265
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.125.535 1.938.265
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 207.465 205.666
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 831.062 831.062
Maddi Duran Varlıklar
13 15.170 14.409
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 56 46
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.053.753 1.051.183
TOPLAM VARLIKLAR
4.179.288 2.989.448
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.480 17.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.480 17.204
Banka Kredileri
10 14.440 17.204
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 40 0
Ticari Borçlar
406.752 71.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 48.079 43.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 358.673 28.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.309 1.227
Diğer Borçlar
3.819 7.016
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 4 369
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.815 6.647
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
952.986 1.119.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 952.986 1.119.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
374 362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 Kısa Vadeli Yükümlülükler
lara Diğer Kısa Vadeli Yükümlü 1.379.720 1.217.075
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.379.720 1.217.075
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
851 3.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
851 3.526
Banka Kredileri
10 851 3.373
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 0 153
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.004 7.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 943 1.078
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.061 6.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.855 10.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.386.575 1.227.905
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.792.713 1.761.543
Ödenmiş Sermaye
16 1.395.000 620.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 128.789 128.601
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-454 -718
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-454 -718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -454 -718
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 18.093 18.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 995.567 448.135
Net Dönem Karı veya Zararı
255.718 547.432
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.792.713 1.761.543
TOPLAM KAYNAKLAR
4.179.288 2.989.448
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 420.332 34.331
Satışların Maliyeti
3 -158.114 -28.164
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
262.218 6.167
BRÜT KAR (ZARAR)
262.218 6.167
Genel Yönetim Giderleri
17 -11.292 -5.288
Pazarlama Giderleri
17 -34.044 -476
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.339 6.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -16.129 -3.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
205.092 3.478
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 16.477 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.677 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 1.811 3.132
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
221.703 6.610
Finansman Gelirleri
21 79.345 24.876
Finansman Giderleri
21 -45.330 -4.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
255.718 27.284
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
255.718 27.284
DÖNEM KARI (ZARARI)
255.718 27.284
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
255.718 27.284
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
264 -31
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 264 -31
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
264 -31
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
255.982 27.253
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
255.982 27.253
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026729
BIST