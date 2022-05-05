***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler620.000 128.601 -128 18.093 461.045 -12.910 1.214.701 1.214.701Transferler0 0 0 0 -12.910 12.910 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -31 0 0 27.284 27.253 27.253Dönem Sonu Bakiyeler620.000 128.601 -159 18.093 448.135 27.284 1.241.954 1.241.954Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler620.000 128.601 -718 18.093 448.135 547.432 1.761.543 1.761.543Transferler0 0 0 0 547.432 -547.432 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 264 0 0 255.718 255.982 255.982Sermaye Arttırımı775.000 188 0 0 0 0 775.188 775.188Dönem Sonu Bakiyeler1.395.000 128.789 -454 18.093 995.567 255.718 2.792.713 2.792.713Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-195.799 21.547Dönem Karı (Zararı)255.718 27.284Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-20.865 -16.368Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 1.022 898Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-14.734 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 66 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 -14.800 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-945 178Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 219 178Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -1.164 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.165 -17.041Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -5.573 -18.707Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 444 1.579Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 3.380 108Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 -2.416 -21Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-232 2.729Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -1.811 -3.132İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-430.529 10.661Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.268 2.238Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-447.262 -61.632Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler337.323 -36.388İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-293.322 106.443Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-195.676 21.577Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -123 -30YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-894.313 -6.944Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.793 -6.944Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.778 -6.939Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -15 -5Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-892.520 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI774.975 6.014Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri775.000 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri188 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri188 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.399 -11.152Ödenen Faiz-387 -1.541Alınan Faiz5.573 18.707YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-315.137 20.617NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-315.137 20.617DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ716.113 428.371DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ400.976 448.988Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 401.043 716.240Finansal Yatırımlar5 928.532 21.212Ticari Alacaklar277.761 253.938İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 15.533 14.683İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 262.228 239.255Diğer Alacaklar172 237İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar172 237Stoklar7 1.309.787 862.525Peşin Ödenmiş Giderler124.477 25.727İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 124.477 25.727Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar77 1.030Diğer Dönen Varlıklar83.686 57.356İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 83.686 57.356ARA TOPLAM3.125.535 1.938.265TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.125.535 1.938.265DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 207.465 205.666Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 831.062 831.062Maddi Duran Varlıklar13 15.170 14.409Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 56 46TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.053.753 1.051.183TOPLAM VARLIKLAR4.179.288 2.989.448KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.480 17.204İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.480 17.204Banka Kredileri10 14.440 17.204Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 40 0Ticari Borçlar406.752 71.845İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 48.079 43.271İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 358.673 28.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.309 1.227Diğer Borçlar3.819 7.016İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 4 369İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.815 6.647Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)952.986 1.119.421İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 952.986 1.119.421Kısa Vadeli Karşılıklar374 362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 Kısa Vadeli Yükümlülüklerlara Diğer Kısa Vadeli Yükümlü 1.379.720 1.217.075TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.379.720 1.217.075UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar851 3.526İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar851 3.526Banka Kredileri10 851 3.373Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 0 153Uzun Vadeli Karşılıklar6.004 7.304Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 943 1.078Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 5.061 6.226TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.855 10.830TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.386.575 1.227.905ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.792.713 1.761.543Ödenmiş Sermaye16 1.395.000 620.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 128.789 128.601Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-454 -718Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-454 -718Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -454 -718Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 18.093 18.093Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 995.567 448.135Net Dönem Karı veya Zararı255.718 547.432TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.792.713 1.761.543TOPLAM KAYNAKLAR4.179.288 2.989.448Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 420.332 34.331Satışların Maliyeti3 -158.114 -28.164TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)262.218 6.167BRÜT KAR (ZARAR)262.218 6.167Genel Yönetim Giderleri17 -11.292 -5.288Pazarlama Giderleri17 -34.044 -476Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 4.339 6.247Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -16.129 -3.172ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)205.092 3.478Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 16.477 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -1.677 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 1.811 3.132FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)221.703 6.610Finansman Gelirleri21 79.345 24.876Finansman Giderleri21 -45.330 -4.202SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)255.718 27.284Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)255.718 27.284DÖNEM KARI (ZARARI)255.718 27.284Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları255.718 27.284Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar264 -31Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 264 -31Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)264 -31TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)255.982 27.253Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları255.982 27.253http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026729BIST