***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
18.01.2022 12:27
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2021 - 28.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul İli Pendik İlçesi Dolayoba Mahallesi 10510 Ada 1 Parsel ve 10299 Ada 3 Parselin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
İller Bankası A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı & Biskon Yapı A.Ş. İş Ortaklığı
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%99
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/12/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
28/12/2021
İhale Sonucu
Sözleşme İmzalanmıştır
İhale Bedeli
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam geliri olarak 3.111.111.108 TL, Arsa Satışı Karşılığı Banka Payı Gelir Oranı olarak %25 ve Arsa Satışı Karşılığı Asgari Banka Payı Geliri olarak 777.777.777 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
T.C. İller Bankası A.Ş. tarafından yapılan İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi 10510 Ada 1 Parsel ve 10299 Ada 3 Parselde Bulunan Taşınmaza İlişkin Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi ihalesi'nin kazanılması sonucu arsa üzerinde geliştirilecek proje kapsamında Şirketimiz payı %99 olan Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Biskon Yapı A.Ş. Pendik İş Ortaklığı ile T.C. İller Bankası A.Ş. arasında Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi Sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994849
BIST