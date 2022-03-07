***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
07.03.2022 15:39
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 558 Ada 2 Parselin Arsa Satışı İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
İstanbul İli Eyüpsultan Belediye Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/02/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
04/03/2022
İhale Sonucu
Sözleşme imzalanarak satınalma işlemleri gerçekleşmiştir.
İhale Bedeli
341.000.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafından yapılan İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 558 Ada 2 Parsel Parselin Arsa Satışı İhalesinin kazanılması sonucu 341.000.000 TL teklif bedeli üzerinden satış sözleşmesi imzalanarak satın alma işlemleri gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007845
BIST
17:432.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,90
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
17:4314,3421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1279
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
17:4315,6517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0757
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
17:43912,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 13,30
|Açılış
|: 912,54
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler17:43
|PETUN
|24,26
|87.563.305
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.101.067
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|176.367.352
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.840.166
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|SANEL
|8,01
|10.444.325
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,37
|10.820.711
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.333.207
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.468.365
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|20.947.340
|% -9,69
|
|KRDMD
|14,39
|4.722.896.692
|% 6,43
|
|THYAO
|25,76
|3.637.029.670
|% 1,82
|
|EREGL
|34,76
|2.747.908.387
|% 2,24
|
|GARAN
|11,77
|1.709.164.227
|% -0,68
|
|ASELS
|24,38
|1.547.306.875
|% 0,74
|
|KRDMD
|14,39
|4.722.896.692
|% 6,43
|
|EKGYO
|2,10
|591.182.643
|% 2,94
|
|ODAS
|1,36
|328.619.204
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,93
|630.486.484
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,64
|627.701.596
|% -0,27
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3359
|14,3421
|% 0,90
|
|Euro
|15,6304
|15,6517
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,8147
|18,9091
|% 0,20
|
|Frank
|15,4397
|15,5327
|% -0,01
|
|Riyal
|3,8086
|3,8277
|% 0,83
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|9,74
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,61
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,03
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,95
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 78 artarak (% 0.54 ) 1, 812
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, EKIZ, FADE, ULUUN, PETUN
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARTI, SANEL, AVHOL, USAK, GWIND
-
17:58
KTSKR, FRIGO, ULUUN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
EUHOL, KRGYO, AGESA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında