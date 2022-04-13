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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

13.04.2022 13:28
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 558 Ada 3 Parselin Arsa Satışı İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
İstanbul İli Eyüpsultan Belediye Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
13/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
Devam ediyor.
İhale Bedeli
277.000.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

     Şirketimiz Eyüpsultan  Belediye Başkanlığı tarafından yapılan  İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi  558 Ada 3 Parselin Arsa Satışı İhalesine katılmıştır. Yapılan ihalede arsa satışı karşılığı 277.000.000 TL ile en yüksek teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale sonucunun kesinleşmesi için düzenleyen kurumdan onay beklenmektedir. 
Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020002


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MMCAS 3,52 1.283.230 % 10,00  
OYLUM 2,56 9.801.889 % 9,87  
KOZAA 31,62 1.175.181.129 % 9,72  
IPEKE 21,16 285.959.605 % 9,07  
KOZAL 172,80 1.314.975.417 % 8,88  
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Dolar 14,5880 14,5918 % -0,05  
Euro 15,8218 15,8397 % 0,19  
Sterlin 18,9224 19,0173 % 0,11  
Frank 15,5773 15,6711 % 0,04  
Riyal 3,8784 3,8979 % 0,04  
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13:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.979 1.979 12,33  
Altın Gr. 928 928 5,88  
Cumhuriyet 6.145 6.238 9,00  
Tam 6.117 6.270 10,48  
Yarım 2.957 3.033 5,07  
Çeyrek 1.483 1.516 2,53  
Gümüş.Ons 25,69 25,73 0,35  
Gümüş Gr. 12,04 12,06 0,15  
B. Petrol 106 106 1,05  
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