***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
13.04.2022 13:28
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 558 Ada 3 Parselin Arsa Satışı İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
İstanbul İli Eyüpsultan Belediye Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
13/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
Devam ediyor.
İhale Bedeli
277.000.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafından yapılan İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 558 Ada 3 Parselin Arsa Satışı İhalesine katılmıştır. Yapılan ihalede arsa satışı karşılığı 277.000.000 TL ile en yüksek teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale sonucunun kesinleşmesi için düzenleyen kurumdan onay beklenmektedir.
Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020002
BIST
13:182.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 21,53
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.478
13:1814,5920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0066
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
13:1815,8384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0280
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8590
En Düşük
15,7820
13:18927,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,84
|Açılış
|: 927,94
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
928,69
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler13:16
|MMCAS
|3,52
|1.283.230
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|9.801.889
|% 9,87
|
|KOZAA
|31,62
|1.175.181.129
|% 9,72
|
|IPEKE
|21,16
|285.959.605
|% 9,07
|
|KOZAL
|172,80
|1.314.975.417
|% 8,88
|
|ASUZU
|81,00
|22.062.969
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|5.125.710
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,70
|56.885.826
|% -7,77
|
|SANEL
|5,25
|2.363.583
|% -7,73
|
|KONKA
|18,54
|201.581.538
|% -6,69
|
|SISE
|17,79
|1.601.391.003
|% 3,01
|
|THYAO
|37,36
|1.591.641.078
|% 0,32
|
|YKBNK
|5,10
|1.561.636.361
|% 0,76
|
|GARAN
|13,83
|1.560.105.221
|% 0,73
|
|ASELS
|28,34
|1.467.617.992
|% 1,94
|
|YKBNK
|5,10
|1.561.636.361
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,74
|635.436.908
|% 0,74
|
|ZOREN
|2,19
|410.499.841
|% 8,42
|
|ODAS
|2,36
|416.395.358
|% 3,96
|
|GARAN
|13,83
|1.560.105.221
|% 0,73
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5880
|14,5918
|% -0,05
|
|Euro
|15,8218
|15,8397
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,9224
|19,0173
|% 0,11
|
|Frank
|15,5773
|15,6711
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8784
|3,8979
|% 0,04
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|12,33
|
|Altın Gr.
|928
|928
|5,88
|
|Cumhuriyet
|6.145
|6.238
|9,00
|
|Tam
|6.117
|6.270
|10,48
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|5,07
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,05
|