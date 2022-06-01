***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
01.06.2022 15:17
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 558 Ada 3 Parselin Arsa Satışı İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
İstanbul İli Eyüpsultan Belediye Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
13/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
30/05/2022
İhale Sonucu
Satınalma işlemleri gerçekleşmiştir.
İhale Bedeli
277.000.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafından yapılan İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 558 Ada 3 Parsel Parselin Arsa Satışı İhalesinin kazanılması sonucu 277.000.000 TL teklif bedeli üzerinden satın alma işlemleri gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033861
BIST
15:192.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 29,48
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
15:1916,4544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0590
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4544
En Düşük
16,3733
15:1917,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0481
|Açılış
|: 17,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6698
En Düşük
17,5427
15:19969,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 969,70
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler15:17
|OZRDN
|12,91
|2.094.584
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.742.984
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|26.230.430
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,12
|307.268.292
|% 9,47
|
|PENTA
|491,80
|67.889.776
|% 8,93
|
|PSGYO
|12,96
|245.703.419
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,85
|29.030.009
|% -8,36
|
|AVTUR
|2,16
|2.116.706
|% -6,49
|
|MEPET
|3,29
|20.004.064
|% -6,27
|
|METRO
|1,13
|70.791.887
|% -5,04
|
|THYAO
|49,60
|2.889.718.078
|% -0,60
|
|SASA
|37,98
|1.517.931.925
|% 4,11
|
|KRDMD
|14,93
|1.234.211.708
|% 1,56
|
|SISE
|21,14
|1.151.212.476
|% 0,76
|
|SAHOL
|20,90
|1.043.879.355
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,84
|880.565.490
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,75
|889.433.454
|% 3,04
|
|KARSN
|7,31
|994.669.885
|% 4,58
|
|DOHOL
|4,06
|535.407.619
|% 1,25
|
|SKBNK
|1,29
|148.544.427
|% 0,78
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4459
|16,4537
|% 0,36
|
|Euro
|17,6453
|17,6663
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,6332
|20,7367
|% 0,09
|
|Frank
|17,0277
|17,1303
|% 0,00
|
|Riyal
|4,3743
|4,3963
|% 0,29
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-3,72
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.539
|-36,00
|
|Tam
|6.412
|6.571
|-31,14
|
|Yarım
|3.099
|3.179
|-15,06
|
|Çeyrek
|1.554
|1.589
|-7,53
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,26
|