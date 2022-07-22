***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
22.07.2022 11:21
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul İli Ümraniye İlçesi İnkılap Mahallesi Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı & Biskon Yapı A.Ş. İş Ortaklığı
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%99
İhaleye Teklif Verme Tarihi
21/07/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Devam Ediyor
İhale Bedeli
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam geliri olarak 3.562.000.000 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı olarak %50 ve Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Geliri olarak 1.781.000.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.tarafından yapılan İstanbul İli Ümraniye İlçesi İnkılap Mahallesi Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi 2. ve nihai oturumuna katılmıştır. Yapılan ihalede Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam geliri olarak 3.562.000.000 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı olarak %50 ve Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Geliri olarak 1.781.000.000 TL ile en yüksek teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale sonucuna ilişkin düzenleyen kurumdan kesinleşen ihale karar bildirimi beklenecektir.
Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047280
BIST