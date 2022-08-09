***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
09.08.2022 14:29
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi 842 Ada 37 Parselin Satış İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
10/05/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
08/08/2022
İhale Sonucu
Sözleşme İmzalandı
İhale Bedeli
390.000.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi 842 Ada 37 Parselin satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihalenin kazanılması sonucu 390.000.000 TL teklif bedeli üzerinden satınalma sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053439
BIST
14:342.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -6,64
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
14:3417,9169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0327
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
14:3418,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
14:341.033,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.033,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler14:34
|KRTEK
|22,00
|39.970.706
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|44.502.386
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|43.361.984
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.104.210
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|61.483.259
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|11.745.130
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|130.725.536
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,30
|29.111.285
|% -9,11
|
|YAYLA
|4,18
|10.789.740
|% -6,70
|
|THYAO
|58,45
|3.250.581.313
|% -0,51
|
|ISCTR
|5,98
|1.889.040.090
|% -5,97
|
|TUPRS
|279,40
|1.237.739.160
|% 2,16
|
|EKGYO
|3,49
|1.217.006.754
|% 1,45
|
|SASA
|51,20
|1.102.734.278
|% -1,54
|
|EKGYO
|3,49
|1.217.006.754
|% 1,45
|
|ISCTR
|5,98
|1.889.040.090
|% -5,97
|
|YKBNK
|5,23
|1.051.946.813
|% 0,58
|
|MOBTL
|1,98
|361.345.158
|% 5,32
|
|ALBRK
|1,60
|193.746.566
|% 3,23
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9009
|17,9169
|% -0,18
|
|Euro
|18,3080
|18,3227
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,6373
|21,7458
|% 0,22
|
|Frank
|18,7249
|18,8377
|% 0,18
|
|Riyal
|4,7541
|4,7779
|% -0,02
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,82
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|2,15
|
|Cumhuriyet
|6.897
|7.001
|21,00
|
|Tam
|6.928
|6.976
|-11,00
|
|Yarım
|3.376
|3.411
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,65
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|-0,03
|
|B. Petrol
|97,89
|97,89
|1,24
|