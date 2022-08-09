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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

09.08.2022 14:29
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi 842 Ada 37 Parselin Satış İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
10/05/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
08/08/2022
İhale Sonucu
Sözleşme İmzalandı
İhale Bedeli
390.000.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi 842 Ada 37 Parselin satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihalenin kazanılması sonucu 390.000.000 TL teklif bedeli üzerinden satınalma sözleşmesi imzalanmıştır. 
Kamuoyunun bilgisine sunulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053439


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KRTEK 22,00 39.970.706 % 10,00  
NTGAZ 13,98 44.502.386 % 9,99  
OBASE 16,89 43.361.984 % 9,96  
ALKA 47,24 30.104.210 % 9,96  
ORCAY 23,86 61.483.259 % 9,95  
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Frank 18,7249 18,8377 % 0,18  
Riyal 4,7541 4,7779 % -0,02  
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Altın Gr. 1.033 1.033 2,15  
Cumhuriyet 6.897 7.001 21,00  
Tam 6.928 6.976 -11,00  
Yarım 3.376 3.411 -5,00  
Çeyrek 1.693 1.705 -2,00  
Gümüş.Ons 20,63 20,65 -0,03  
Gümüş Gr. 11,88 11,90 -0,03  
B. Petrol 97,89 97,89 1,24  
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