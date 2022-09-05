***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
05.09.2022 14:43
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul İli Ümraniye İlçesi İnkılap Mahallesi Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı & Biskon Yapı A.Ş. İş Ortaklığı
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
99
İhaleye Teklif Verme Tarihi
21/07/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
29/08/2022
İhale Sonucu
Devam ediyor.
İhale Bedeli
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam geliri olarak 3.562.000.000 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı olarak %50 ve Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Geliri olarak 1.781.000.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.tarafından yapılan İstanbul İli Ümraniye İlçesi İnkılap Mahallesi Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinde Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam geliri olarak 3.562.000.000 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı olarak %50 ve Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Geliri olarak 1.781.000.000 TL ile en yüksek teklif Şirketimiz tarafından verildiği daha önce duyurulmuştur. İhale sonucuna ilişkin düzenleyen kurumdan kesinleşen ihale karar bildirimi tebliğ edilmiştir.
Sözleşme imzalamak üzere kurumdan davet yazısı beklenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060143
BIST