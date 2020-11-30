***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.11.2020 14:38
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Uzatımı hk,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Sermaye ve Paylar Başlıklı 8.Madde
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.
Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesindeki 2016-2020 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 1.400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 2020-2024 yılları arasında (beş yıl) daha geçerli olacak şekilde uzatılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) uyarınca kayıtlı sermaye tavanının kullanımına ilişkin izin süresinin uzatılması için esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesine,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890528
BIST
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En Düşük
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|SELEC
|12,54
|186.067.918
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.803.219
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|108.850.103
|% 9,97
|
|CRFSA
|113,60
|21.994.535
|% 9,97
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|HLGYO
|3,11
|204.327.940
|% -9,86
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|KERVN
|1,26
|4.369.727
|% -9,35
|
|GARAN
|8,99
|1.743.921.882
|% -2,07
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|EKGYO
|2,17
|1.705.028.021
|% 0,00
|
|PETKM
|4,27
|1.410.134.430
|% 0,95
|
|THYAO
|11,59
|878.333.397
|% -2,85
|
|KRDMD
|5,01
|835.882.254
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,17
|1.705.028.021
|% 0,00
|
|PETKM
|4,27
|1.410.134.430
|% 0,95
|
|TEKTU
|2,12
|512.938.259
|% 6,53
|
|TSKB
|2,25
|525.378.710
|% -6,64
|
|YKBNK
|2,91
|632.900.075
|% -2,68
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7720
|7,7797
|% -0,44
|
|Euro
|9,3107
|9,3188
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,3140
|10,3658
|% -0,42
|
|Frank
|8,5449
|8,5964
|% -0,68
|
|Riyal
|2,0630
|2,0734
|% -0,68
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-20,63
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|Altın Gr.
|441
|441
|-8,70
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-65,00
|
|Tam
|2.917
|2.991
|-66,93
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-32,38
|
|Çeyrek
|707
|723
|-16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|5,51
|5,52
|-0,18
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|B. Petrol
|47,74
|47,74
|-0,51
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