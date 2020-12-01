Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.12.2020 16:06



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımı Esas Sözleşme Değişikliği Onayı İçin SPK'ya başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 31.12.2024 tarihine kadar 5 yıl daha uzatılmak üzere süreç başlatılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Sermaye ve Paylar Başlıklı 8.Madde
SPK Başvuru Tarihi 01.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesindeki 2016-2020 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 1.400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 2020-2024 yılları arasında (beş yıl) daha geçerli olacak şekilde uzatılması ile ilgili olarak gerekli izni almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890753


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:351.312
Değişim :  2,18% |  27,98
Açılış :  1.302  
Önceki Kapanış :  1.284  
En Yüksek
1.312 En Düşük
1.288
BIST En Aktif Hisseler16:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 2.834,30 57.038.270 % 10,00  
BFREN 1.293,60 71.824.194 % 10,00  
JANTS 244,20 112.170.614 % 10,00  
EGEEN 1.663,20 243.554.240 % 10,00  
KONYA 1.066,00 79.137.346 % 10,00  
daha fazla
16:33 Alış Satış %  
Dolar 7,8704 7,8744 % 0,62  
Euro 9,4293 9,4330 % 1,04  
Sterlin 10,4636 10,5161 % 0,61  
Frank 8,6665 8,7187 % 1,04  
Riyal 2,0924 2,1028 % 0,57  
daha fazla
16:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 31,46  
Altın Gr. 457 457 10,17  
Cumhuriyet 3.023 3.069 75,00  
Tam 3.019 3.095 78,76  
Yarım 1.459 1.497 38,10  
Çeyrek 732 749 19,05  
Gümüş.Ons 23,38 23,42 0,78  
Gümüş Gr. 5,91 5,92 0,22  
B. Petrol 47,77 47,77 -0,11  
Seans Raporu 16:33
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru