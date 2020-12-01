***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımı Esas Sözleşme Değişikliği Onayı İçin SPK'ya başvuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 31.12.2024 tarihine kadar 5 yıl daha uzatılmak üzere süreç başlatılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Sermaye ve Paylar Başlıklı 8.MaddeSPK Başvuru Tarihi 01.12.2020Ek AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesindeki 2016-2020 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 1.400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 2020-2024 yılları arasında (beş yıl) daha geçerli olacak şekilde uzatılması ile ilgili olarak gerekli izni almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890753BIST