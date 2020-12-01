***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.12.2020 16:06
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımı Esas Sözleşme Değişikliği Onayı İçin SPK'ya başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 31.12.2024 tarihine kadar 5 yıl daha uzatılmak üzere süreç başlatılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Sermaye ve Paylar Başlıklı 8.Madde
SPK Başvuru Tarihi 01.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesindeki 2016-2020 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 1.400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 2020-2024 yılları arasında (beş yıl) daha geçerli olacak şekilde uzatılması ile ilgili olarak gerekli izni almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890753
BIST
16:351.312
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 27,98
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.312
En Düşük
1.288
16:357,8689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:359,4299
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0941
|Açılış
|: 9,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:35457,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 10,93
|Açılış
|: 457,95
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:33
|KARTN
|2.834,30
|57.038.270
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|71.824.194
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|112.170.614
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|243.554.240
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.137.346
|% 10,00
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,11
|3.920.869.122
|% 4,11
|
|KRDMD
|4,87
|1.780.418.963
|% -0,61
|
|THYAO
|11,72
|796.101.895
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,17
|792.797.258
|% 0,46
|
|PETKM
|4,24
|791.394.736
|% 1,19
|
|GARAN
|9,11
|3.920.869.122
|% 4,11
|
|KRDMD
|4,87
|1.780.418.963
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,17
|792.797.258
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,96
|754.147.406
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,36
|459.816.507
|% 8,26
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8704
|7,8744
|% 0,62
|
|Euro
|9,4293
|9,4330
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,4636
|10,5161
|% 0,61
|
|Frank
|8,6665
|8,7187
|% 1,04
|
|Riyal
|2,0924
|2,1028
|% 0,57
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|31,46
|
|Altın Gr.
|457
|457
|10,17
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.019
|3.095
|78,76
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|38,10
|
|Çeyrek
|732
|749
|19,05
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,22
|
|B. Petrol
|47,77
|47,77
|-0,11
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:46ETYAT
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 157, 423 adet işlem
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16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 74 artarak (% 1.95 ) 1, 450
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, KRDMD, EKGYO
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BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KARTN, BFREN
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İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, THYAO