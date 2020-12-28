***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.12.2020 16:44
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımı Esas Sözleşme Değişikliği Onayı İçin SPK'ya başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı süresi 2021-2025 yılları arasında (beş yıl) geçerli olacak şekilde başvuruda bulunulmuştur.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Sermaye ve Paylar Başlıklı 8.Madde
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesindeki 2016-2020 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 1.400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları arasında (beş yıl) daha geçerli olacak şekilde revize edilerek uzatılması ile ilgili olarak gerekli izni almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895192
BIST
18:001.440
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|Önceki Kapanış
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1.432
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:00
|CMBTN
|239,80
|28.886.961
|% 10,00
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|GUBRF
|70,40
|2.913.848.953
|% 10,00
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|OTKAR
|306,90
|627.421.665
|% 10,00
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|JANTS
|317,90
|236.049.159
|% 10,00
|
|INTEM
|30,80
|7.073.167
|% 10,00
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|OLMIP
|11,70
|9.758.308
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.341.345
|% -9,99
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|EMKEL
|5,95
|23.045.011
|% -9,98
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|NIBAS
|60,00
|21.541.258
|% -9,09
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|DARDL
|31,16
|3.517.739
|% -8,35
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|GUBRF
|70,40
|2.913.848.953
|% 10,00
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|KOZAL
|94,75
|1.517.619.797
|% 0,05
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|SISE
|7,25
|1.402.563.236
|% 0,83
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|KRDMD
|5,60
|834.908.910
|% 3,90
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|BRSAN
|27,98
|730.504.998
|% -7,66
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|SKBNK
|1,57
|701.921.785
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.402.563.236
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,60
|834.908.910
|% 3,90
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|TEKTU
|2,10
|280.056.167
|% 6,60
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|ODAS
|3,84
|521.403.403
|% -1,29
|
|18:00
|Alış
|Satış
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|Dolar
|7,4190
|7,4257
|% -2,12
|
|Euro
|9,0675
|9,0845
|% -1,70
|
|Sterlin
|10,0181
|10,0684
|% -2,25
|
|Frank
|8,3362
|8,3864
|% -1,72
|
|Riyal
|1,9747
|1,9846
|% -2,03
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|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.895
|1.896
|15,73
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|Altın Gr.
|452
|452
|-6,26
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|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
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|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
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|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
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|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
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|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|0,86
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|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,07
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|B. Petrol
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|51,41
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