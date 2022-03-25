***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.03.2022 17:19
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi hk,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının 7.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2026 yılına kadar uzatılmasına ilişkin gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 8.Madde Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013097
BIST
17:272.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,84
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.179
17:2714,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0292
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:2716,3826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0542
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
17:27932,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,32
|Açılış
|: 932,35
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:25
|ACSEL
|29,04
|31.456.722
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.275.136
|% 9,98
|
|KTSKR
|35,08
|179.725.896
|% 9,97
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.869
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.247.179
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,88
|22.643.042
|% -5,04
|
|KONKA
|13,20
|131.623.386
|% -4,14
|
|ALKA
|27,82
|29.798.239
|% -4,07
|
|KRDMD
|15,33
|1.511.795.610
|% -0,26
|
|SASA
|59,90
|1.300.180.559
|% 2,31
|
|THYAO
|28,26
|1.228.559.796
|% 0,50
|
|KARSN
|4,82
|1.170.516.772
|% 7,11
|
|GARAN
|12,09
|1.074.878.485
|% 0,33
|
|KARSN
|4,82
|1.170.516.772
|% 7,11
|
|ODAS
|1,65
|189.463.353
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,25
|380.752.441
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,93
|436.501.753
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,33
|1.511.795.610
|% -0,26
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8471
|14,8549
|% 0,21
|
|Euro
|16,3691
|16,3853
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,5310
|19,6290
|% 0,26
|
|Frank
|15,9200
|16,0159
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9470
|3,9668
|% 0,24
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-4,94
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,15
|
Seans Raporu
17:25
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17:40AGHOL
Yüzde 7.30 oranında artışla 36.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 681, 459 adet işlem
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17:39BAKAB
Yüzde 6.13 oranında artışla 19.91 lira fiyatla işlem gören hissede 649, 031 adet işlem
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17:38XU050
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17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, SERVE, KTSKR, ACSEL, ENSRI, ULUSE, CEMTS
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17:38
ROYAL, FADE, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında