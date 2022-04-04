***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi hk,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 24.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının 7.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2026 yılına kadar uzatılmasına ilişkin gerekli izinleri almak üzere yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nca 31.03.2022 tarih 19340 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme 8.Madde Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015372BIST