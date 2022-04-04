***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.04.2022 13:43
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi hk,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının 7.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2026 yılına kadar uzatılmasına ilişkin gerekli izinleri almak üzere yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nca 31.03.2022 tarih 19340 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 8.Madde Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015372
BIST
15:282.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 34,54
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
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2.290
En Düşük
2.264
15:2814,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 14,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
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14,7178
En Düşük
14,6695
15:2816,1758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0421
|Açılış
|: 16,1700
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|Önceki Kapanış
|: 16,1900
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16,2538
En Düşük
16,1647
15:28912,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,58
|Açılış
|: 912,72
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|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ARMDA
|78,10
|6.705.341
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|135.484.271
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.653.316
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|3.496.173
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|39.292.163
|% 9,86
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,67
|1.426.327.403
|% -5,03
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,80
|19.171.183
|% -4,53
|
|INFO
|8,25
|21.754.915
|% -3,40
|
|GARAN
|12,52
|2.206.648.337
|% 0,56
|
|SISE
|16,24
|2.030.272.479
|% 5,66
|
|ASELS
|25,32
|1.888.949.742
|% 2,18
|
|THYAO
|32,98
|1.755.957.798
|% 0,61
|
|AKBNK
|7,50
|1.750.207.093
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,48
|1.321.873.352
|% 3,77
|
|KARSN
|5,67
|1.426.327.403
|% -5,03
|
|AKBNK
|7,50
|1.750.207.093
|% 2,60
|
|GARAN
|12,52
|2.206.648.337
|% 0,56
|
|YKBNK
|4,14
|730.404.665
|% 0,73
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6811
|14,6836
|% 0,00
|
|Euro
|16,1638
|16,1758
|% -0,26
|
|Sterlin
|19,2236
|19,3201
|% 0,14
|
|Frank
|15,7922
|15,8873
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9073
|3,9269
|% 0,12
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,81
|
|Altın Gr.
|914
|914
|4,53
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|30,00
|
|Tam
|6.029
|6.179
|34,95
|
|Yarım
|2.914
|2.989
|16,91
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|8,46
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,09
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|B. Petrol
|106
|106
|1,33
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Seans Raporu
15:28
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15:42YKSLN
Yüzde 5.26 oranında artışla 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 562, 609 adet işlem
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15:40GZNMI
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15:39XU030
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15:39XU100
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15:39GEREL
Yüzde 9.86 oranında artışla 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 304, 991 adet işlem