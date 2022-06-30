***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.06.2022 14:36
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı Esas Sözleşme Değişikliği Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının 7.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2026 yılına kadar uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün onayladığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 8.Madde Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040328
BIST
14:272.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -29,80
|Açılış
|: 2.401
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|Önceki Kapanış
|: 2.402
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2.422
En Düşük
2.368
14:2716,6728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0346
|Açılış
|: 16,7050
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|Önceki Kapanış
|: 16,7100
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16,7695
En Düşük
16,5228
14:2717,3444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0433
|Açılış
|: 17,3750
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|Önceki Kapanış
|: 17,5250
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17,5098
En Düşük
17,2330
14:27969,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,01
|Açılış
|: 969,99
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:25
|RTALB
|7,46
|98.576.821
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,82
|7.370.219
|% 9,61
|
|ALMAD
|3,11
|1.632.535
|% 9,12
|
|BMSCH
|10,65
|86.787.512
|% 7,58
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|LIDFA
|11,34
|30.154.222
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.187.215
|% -9,98
|
|BERA
|14,67
|382.722.203
|% -7,79
|
|BASCM
|3,52
|323.179
|% -6,88
|
|EKIZ
|5,61
|167.106
|% -6,81
|
|THYAO
|45,64
|2.350.756.540
|% -1,17
|
|SISE
|21,48
|2.240.849.845
|% 3,87
|
|EREGL
|26,50
|820.952.591
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,70
|756.660.508
|% 6,72
|
|KRDMD
|10,99
|625.474.890
|% -1,52
|
|EKGYO
|2,70
|756.660.508
|% 6,72
|
|YKBNK
|4,29
|481.801.060
|% 0,00
|
|ODAS
|2,80
|322.142.060
|% -3,45
|
|SISE
|21,48
|2.240.849.845
|% 3,87
|
|TSKB
|1,95
|194.209.456
|% -3,47
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6631
|16,6746
|% 0,22
|
|Euro
|17,3158
|17,3378
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,1250
|20,2259
|% 0,04
|
|Frank
|17,3270
|17,4314
|% -0,19
|
|Riyal
|4,4277
|4,4499
|% 0,11
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,61
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|6.475
|6.573
|-26,00
|
|Tam
|6.479
|6.572
|-69,00
|
|Yarım
|3.171
|3.213
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.606
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,50
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|-0,15
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,58
|