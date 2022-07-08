***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı Esas Sözleşme Değişikliği TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 24.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının 7.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2026 yılına kadar uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün onayladığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi Genel Kurul tarafından onaylanmış olup İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.07.2022 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme 8.Madde Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044241BIST