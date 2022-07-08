***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.07.2022 10:40
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı Esas Sözleşme Değişikliği Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının 7.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2026 yılına kadar uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün onayladığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi Genel Kurul tarafından onaylanmış olup İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.07.2022 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 8.Madde Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044241
BIST