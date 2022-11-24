***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği11 Katlı İşyeriAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul Bahçelievler İlçesinde bulunan 22 adet bağımsız bölümden oluşan 10.553,90 m2 işyeriAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24.11.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli162.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)11Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)19İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)30Alım KoşullarıTapu devri sonrası peşin ödemeİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih1 AyAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı Taraf************Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıAyrılma hakkı doğmamaktadır.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEkspertiz değeri üzerinden iskonto uygulanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme raporu düzenlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası24.11.2022 - KLGYO2210130Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar190.000.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporundaki sonuç üzerinden iskonto uygulanmıştır.AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 24.11.2022 tarihli kararı çerçevesindeŞirketimiz yatırım ve büyüme faaliyetleri kapsamında İstanbul Bahçelievler İlçesinde bulunan 22 adet bağımsız bölümden oluşan 10.553,90 m2 işyerinin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 24.11.2022 tarih KLGYO-2210130 sayılı raporu ile tespit edilen 190.000.000 TL ekspertiz değeri üzerinden %15 iskonto yapılarak 162.000.000 TL'ye satın alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082132BIST