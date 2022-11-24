***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
24.11.2022 21:46
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
11 Katlı İşyeri
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul Bahçelievler İlçesinde bulunan 22 adet bağımsız bölümden oluşan 10.553,90 m2 işyeri
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.11.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
162.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
8
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
11
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
19
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
30
Alım Koşulları
Tapu devri sonrası peşin ödeme
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
1 Ay
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
************
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Ayrılma hakkı doğmamaktadır.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Ekspertiz değeri üzerinden iskonto uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme raporu düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
24.11.2022 - KLGYO2210130
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
190.000.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporundaki sonuç üzerinden iskonto uygulanmıştır.
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 24.11.2022 tarihli kararı çerçevesinde
Şirketimiz yatırım ve büyüme faaliyetleri kapsamında İstanbul Bahçelievler İlçesinde bulunan 22 adet bağımsız bölümden oluşan 10.553,90 m2 işyerinin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 24.11.2022 tarih KLGYO-2210130 sayılı raporu ile tespit edilen 190.000.000 TL ekspertiz değeri üzerinden %15 iskonto yapılarak 162.000.000 TL'ye satın alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082132
BIST