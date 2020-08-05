***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.08.2020 16:11
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05/08/2020 tarih ve BİAŞ-2-3289 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865391
BIST
17:261.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:267,0447
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,1458
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:268,4005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,2349
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4005
En Düşük
8,1274
17:26464,20
En Yüksek
|Değişim
|: 3,86%
|| 17,27
|Açılış
|: 464,20
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
464,32
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|420.333.849
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.589.963
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.570.262
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.579.488
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.596.880
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.041.370
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.013.149
|% -9,99
|
|SISE
|6,25
|2.509.082.261
|% 8,70
|
|EKGYO
|2,10
|1.427.494.754
|% -1,41
|
|GARAN
|6,84
|1.331.988.322
|% 1,18
|
|KRDMD
|2,91
|904.500.101
|% 4,68
|
|AKBNK
|5,06
|839.562.923
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,10
|1.427.494.754
|% -1,41
|
|SISE
|6,25
|2.509.082.261
|% 8,70
|
|KRDMD
|2,91
|904.500.101
|% 4,68
|
|GARAN
|6,84
|1.331.988.322
|% 1,18
|
|TSKB
|1,12
|197.022.049
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2249
|9,2712
|% 2,84
|
|Frank
|7,7387
|7,7853
|% 3,09
|
|Riyal
|1,8707
|1,8800
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.051
|31,25
|
|Altın Gr.
|463
|463
|16,53
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.094
|110,00
|
|Tam
|3.134
|3.184
|113,00
|
|Yarım
|1.521
|1.554
|57,50
|
|Çeyrek
|763
|778
|27,70
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|
|B. Petrol
|45,98
|45,98
|1,55
|
Seans Raporu
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