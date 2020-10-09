***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.10.2020 14:41
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 09/10/2020 tarih ve BİAŞ-2-4128 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880449
BIST
17:271.162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 11,52
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.163
En Düşük
1.151
17:277,8712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0723
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8656
17:279,3035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0470
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2945
17:27489,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,73
|Açılış
|: 489,18
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler17:27
|DYOBY
|14,52
|253.178.733
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|23.948.659
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.806.566
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.250.440
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|267.871
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|1.832.240
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|2.528.698
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|355.816
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.651.358
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.864.993
|% -9,99
|
|PETKM
|4,59
|1.905.159.559
|% 3,61
|
|SISE
|6,89
|1.248.440.943
|% 1,47
|
|GARAN
|7,08
|909.544.099
|% 1,58
|
|TUPRS
|83,10
|768.364.632
|% 1,53
|
|ASELS
|18,10
|630.500.221
|% 0,00
|
|PETKM
|4,59
|1.905.159.559
|% 3,61
|
|ZOREN
|2,76
|627.321.732
|% 1,47
|
|SISE
|6,89
|1.248.440.943
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,45
|586.134.715
|% 1,77
|
|USAK
|2,13
|327.136.591
|% 1,43
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8670
|7,8712
|% -0,91
|
|Euro
|9,2918
|9,3035
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,2167
|10,2679
|% -0,21
|
|Frank
|8,6134
|8,6653
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0972
|2,1078
|% -0,61
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|33,99
|
|Altın Gr.
|489
|489
|5,61
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.221
|3.301
|45,55
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|22,04
|
|Çeyrek
|781
|798
|11,01
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,18
|
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|-0,23
|