***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.02.2024 09:09
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13/02/2024 tarih ve E-18454353-100.06-23845 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249376
BIST
'
11:208.986
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -8,25
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.951
En Yüksek
9.037
11:2030,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0417
|Açılış
|: 30,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
11:2032,9165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0077
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
11:201.964,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.964,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,69
BIST En Aktif Hisseler11:18
|ISYAT
|13,97
|121.701.564
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.434,00
|3.249.390
|% 9,99
|
|BANVT
|136,50
|57.708.487
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.264.901
|% 9,98
|
|ULUFA
|11,05
|16.470.622
|% 9,95
|
|SELGD
|47,16
|2.363.754
|% -10,00
|
|UFUK
|154,70
|10.058.223
|% -9,95
|
|EKIZ
|47,64
|1.128.496
|% -6,77
|
|CMENT
|275,25
|517.470
|% -4,84
|
|UMPAS
|11,00
|413.974
|% -4,35
|
|GUBRF
|203,80
|4.966.333.377
|% 3,03
|
|THYAO
|283,00
|3.429.193.569
|% 0,62
|
|TUPRS
|164,00
|2.061.289.473
|% 2,12
|
|REEDR
|48,08
|1.529.625.611
|% 1,56
|
|EREGL
|45,92
|1.455.042.595
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,29
|957.131.967
|% -2,40
|
|ADESE
|2,81
|224.351.564
|% -1,40
|
|EKGYO
|10,67
|623.232.704
|% -0,37
|
|KLGYO
|5,29
|300.581.994
|% -1,12
|
|HEKTS
|20,18
|1.018.096.525
|% 1,00
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7380
|30,7442
|% 0,13
|
|Euro
|32,9083
|32,9199
|% 0,03
|
|Sterlin
|38,4686
|38,6615
|% -0,19
|
|Frank
|34,5048
|34,7127
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1720
|8,2130
|% 0,06
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,93
|21,97
|% 0,66
|
|Platin
|876,89
|878,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|865,82
|870,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,00
|83,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.986,63
|1.986,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:18
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-
11:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 47 artarak (% 0.01 ) 7, 879
-
11:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VERUS, BANVT, TDGYO, ULUFA, ISYAT, KSTUR
-
11:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SELGD, UFUK
-
11:33
YONGA, ISYAT, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:33
UMPAS, UFUK, CMENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında