***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi31.12.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ TarihiDavanın KonusuYönetim Kurul Kararının Iptali IstemliKarşı Taraf(lar)Bireysel YatırımcıDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2021/772 EsasDavanın Duruşma Tarihi28.04.2022Alınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimizin 14.01.2022 tarihli özel durum açıklamasındaŞirketimiz Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.12.2021 tarihli kararı ile 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 620.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 775.000.000 TL nakit (bedelli) olarak % 125 oranında artırılarak 1.395.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve bu kapsamda hazırlanmış olan İzahname'nin onaylanması talebiyle Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") 29.12.2021 tarihinde başvuru yapılmış ve konuya ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılmıştır. Bununla birlikte, bir bireysel yatırımcı tarafından Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin 13.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aleyhine İstanbul 19'uncu Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde söz konusu kararın iptali istemiyle dava açılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun dava gerekçelerine ilişkin yaptığı değerlendirme neticesinde, Şirketimiz faaliyetlerinde, SPK'ya yapılan başvuru sürecinde ve gerçekleştirilmesi planlanan bedelli sermaye artırımına ilişkin süreçte herhangi bir değişiklik yaratmayacağı düşünülen adli sürecin tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla Şirketimiz tarafından takip edilmesine ve konu ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesine karar verildiği duyurulmuştu.T.C. İstanbul 19.Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/772 Esas nolu bugün tarihli kararında Davacının yönetim kurulu kararının yürütmesinin geri bırakılması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebinin REDDINE karar vermiştir.Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003717BIST