***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2020 18:15
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Şirketimiz Genel Müdürlük görevine Vekaleten Sayın Mesut Huriel'in atanmasına, kendisine B grubu imza yetkisi verilerek Şirketi müştereken temsil ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880538
BIST
18:001.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 15,05
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
18:007,8658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0777
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8540
18:009,2943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0562
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2841
18:00487,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,58
|Açılış
|: 487,02
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BEYAZ
|12,43
|24.084.220
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|262.628.923
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.292.434
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|388.827
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.368
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|1.988.228
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.396.453
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|2.376.581
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.115.070
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.100.074.306
|% 4,06
|
|SISE
|6,92
|1.398.938.555
|% 1,91
|
|GARAN
|7,10
|1.026.909.703
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,25
|805.299.045
|% 1,71
|
|ASELS
|18,12
|696.458.332
|% 0,11
|
|PETKM
|4,61
|2.100.074.306
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,75
|660.128.049
|% 1,10
|
|EKGYO
|1,80
|361.224.619
|% 2,86
|
|SISE
|6,92
|1.398.938.555
|% 1,91
|
|KRDMD
|3,46
|663.673.535
|% 2,06
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8600
|7,8658
|% -0,98
|
|Euro
|9,2815
|9,2943
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,1890
|10,2401
|% -0,48
|
|Frank
|8,5921
|8,6438
|% -0,35
|
|Riyal
|2,0901
|2,1006
|% -0,95
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|31,42
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,92
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,17
|
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|-0,12
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
-
17:58
CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında