***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu bugün tarihli taoplantısındaSPK'nun III.48-1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarıncaŞirket portföyünde bulunan varlıklar için 2021 yılında aşağıda listelenen şirketlerden değerleme hizmeti alınmasına, ayrıca yıl içinde alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek varlıklar için de Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. firmalarının seçilmesine karar verilmiştirPortföyün Adı / TanımıDeğerleme KuruluşuSapphire ResidencesEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.ŞZonguldak AVMEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.ŞReferans Kartal Towers ProjesiReel Gayrimenkul Değerleme Anonim ŞirketiReferans Kartal Panorada ProjesiReel Gayrimenkul Değerleme Anonim ŞirketiReferans Kartal Kordonboyu ProjesiReel Gayrimenkul Değerleme Anonim ŞirketiReferans Bahçeşehir ProjesiEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.ŞYakuplu 484/17 Parsel İhlas Marmara Evleri 4 ProjesiEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.ŞYakuplu 483/8 Parsel Konut ProjesiEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.ŞEsenyurt Lojistik MerkeziReel Gayrimenkul Değerleme Anonim ŞirketiBeylikdüzü Yakuplu 483 Ada 5 parsel karma projesiEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.ŞBeylikdüzü E5 Yanı Konut ArsasıEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.ŞKütahya Sera AVMReel Gayrimenkul Değerleme Anonim ŞirketiReferans Başakşehir VadiReel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904242BIST