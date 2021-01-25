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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.01.2021 18:02



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

       Şirket Yönetim Kurulu bugün tarihli taoplantısında
SPK'nun III.48-1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca
Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2021 yılında aşağıda listelenen şirketlerden değerleme hizmeti alınmasına, ayrıca yıl içinde alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek varlıklar için de Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. firmalarının seçilmesine karar verilmiştir     
    Portföyün Adı / Tanımı
    Değerleme Kuruluşu

    Sapphire Residences
    Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve  Değerleme A.Ş

    Zonguldak AVM
    Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve  Değerleme A.Ş

    Referans Kartal Towers Projesi
    Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim  Şirketi

    Referans Kartal Panorada Projesi
    Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim  Şirketi

    Referans Kartal Kordonboyu Projesi
    Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim  Şirketi

    Referans Bahçeşehir Projesi
    Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve  Değerleme A.Ş

    Yakuplu 484/17 Parsel İhlas Marmara  Evleri 4 Projesi
    Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve  Değerleme A.Ş

    Yakuplu 483/8 Parsel Konut Projesi
    Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve  Değerleme A.Ş

    Esenyurt Lojistik Merkezi
    Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim  Şirketi

    Beylikdüzü Yakuplu 483 Ada 5 parsel  karma projesi
    Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve  Değerleme A.Ş

    Beylikdüzü E5 Yanı Konut Arsası
    Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve  Değerleme A.Ş

    Kütahya Sera AVM
    Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim  Şirketi

    Referans Başakşehir Vadi
    Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim  Şirketi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904242


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