***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2021 18:02
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu bugün tarihli taoplantısında
SPK'nun III.48-1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca
Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2021 yılında aşağıda listelenen şirketlerden değerleme hizmeti alınmasına, ayrıca yıl içinde alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek varlıklar için de Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. firmalarının seçilmesine karar verilmiştir
Portföyün Adı / Tanımı
Değerleme Kuruluşu
Sapphire Residences
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş
Zonguldak AVM
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş
Referans Kartal Towers Projesi
Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi
Referans Kartal Panorada Projesi
Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi
Referans Kartal Kordonboyu Projesi
Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi
Referans Bahçeşehir Projesi
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş
Yakuplu 484/17 Parsel İhlas Marmara Evleri 4 Projesi
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş
Yakuplu 483/8 Parsel Konut Projesi
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş
Esenyurt Lojistik Merkezi
Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi
Beylikdüzü Yakuplu 483 Ada 5 parsel karma projesi
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş
Beylikdüzü E5 Yanı Konut Arsası
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş
Kütahya Sera AVM
Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi
Referans Başakşehir Vadi
Reel Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904242
BIST