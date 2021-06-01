***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Kiler Holding Anonim Şirketi, adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Hakan Eryılmaz'ın görevinden istifa etmesi nedeniyle yerine gerçek kişi temsilcisi olarak Sezai Şaklaroğlu‘nu atamıştır. Yapılan değişiklik sonucu Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak tüzel kişi temsilcisi seçilen Sezai Şaklaroğlu atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939345BIST