***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2021 16:18
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Kiler Holding Anonim Şirketi, adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Hakan Eryılmaz'ın görevinden istifa etmesi nedeniyle yerine gerçek kişi temsilcisi olarak Sezai Şaklaroğlu‘nu atamıştır. Yapılan değişiklik sonucu Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak tüzel kişi temsilcisi seçilen Sezai Şaklaroğlu atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939345
BIST
16:501.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,38
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
16:508,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0238
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
16:5010,4315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0443
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
16:50521,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,86
|Açılış
|: 521,44
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler16:50
|ESEN
|31,68
|144.413.172
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|11.999.095
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|BEYAZ
|10,16
|12.278.373
|% 9,96
|
|METUR
|27,60
|33.953.232
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|240.931.246
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|102.849.711
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,10
|1.233.208.451
|% 1,38
|
|THYAO
|13,31
|707.974.316
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,22
|587.115.610
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,97
|528.348.429
|% 1,40
|
|EREGL
|19,47
|379.824.826
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,22
|587.115.610
|% 3,26
|
|GARAN
|8,10
|1.233.208.451
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|240.931.246
|% -9,96
|
|TSKB
|1,37
|124.846.570
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,94
|168.961.557
|% -0,51
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5139
|8,5157
|% 0,28
|
|Euro
|10,4240
|10,4315
|% 0,43
|
|Sterlin
|12,0416
|12,1020
|% 0,06
|
|Frank
|9,4481
|9,5050
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2636
|2,2750
|% 0,27
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-6,29
|
|Altın Gr.
|521
|521
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|9,00
|
|Tam
|3.429
|3.517
|5,40
|
|Yarım
|1.657
|1.702
|2,61
|
|Çeyrek
|831
|851
|1,31
|
|Gümüş.Ons
|28,18
|28,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,08
|
|B. Petrol
|71,18
|71,18
|1,87
|
Seans Raporu
16:50
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-
17:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 67 artarak (% 0.97 ) 1, 521
-
17:04
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:04
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
17:04XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 10, 181.00 milyon TL de
-
17:04INVEO
Yüzde 6.61 oranında artışla 129.00 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 179 adet işlem