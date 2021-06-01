***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesince uygun görülen Sayın Nahit Kiler , Sayın Vahit Kiler, Sayın Ümit Kiler ve Sayın Kiler Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üye adayları ve bağımsızlık beyanları bulunan Sayın Mustafa Kulu ve Sayın Mehmet Ballıbaba'nın bağımsız yönetim kurulu üye adayları şeklinde belirlenmesine, 30.06.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939356BIST