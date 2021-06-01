***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2021 16:52
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesince uygun görülen Sayın Nahit Kiler , Sayın Vahit Kiler, Sayın Ümit Kiler ve Sayın Kiler Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üye adayları ve bağımsızlık beyanları bulunan Sayın Mustafa Kulu ve Sayın Mehmet Ballıbaba'nın bağımsız yönetim kurulu üye adayları şeklinde belirlenmesine, 30.06.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939356
BIST
16:431.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,72
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
16:438,5174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0255
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
16:4310,4325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0453
|Açılış
|: 10,3800
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|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,4541
En Düşük
10,3676
16:43522,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,59
|Açılış
|: 522,17
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|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler16:43
|ESEN
|31,68
|144.287.180
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|11.974.701
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|BEYAZ
|10,16
|11.248.631
|% 9,96
|
|METUR
|27,60
|33.889.393
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|240.731.705
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|102.605.859
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,12
|1.212.052.851
|% 1,63
|
|THYAO
|13,29
|640.802.286
|% -0,23
|
|YKBNK
|2,22
|572.180.797
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,98
|522.010.980
|% 1,53
|
|EREGL
|19,47
|367.808.411
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,22
|572.180.797
|% 3,26
|
|GARAN
|8,12
|1.212.052.851
|% 1,63
|
|ODAS
|2,08
|240.731.705
|% -9,96
|
|TSKB
|1,38
|123.879.520
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,93
|166.537.840
|% -1,03
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5158
|8,5174
|% 0,30
|
|Euro
|10,4262
|10,4325
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,0393
|12,0997
|% 0,04
|
|Frank
|9,4412
|9,4980
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2626
|2,2739
|% 0,22
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-1,76
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.458
|3.510
|17,00
|
|Tam
|3.433
|3.522
|9,68
|
|Yarım
|1.659
|1.704
|4,68
|
|Çeyrek
|832
|852
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,35
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,77
|7,77
|0,10
|
|B. Petrol
|71,04
|71,04
|1,73
|
Seans Raporu
16:43
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16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 21 artarak (% 0.82 ) 1, 250
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESEN, BEYAZ, MZHLD, DERIM, KONTR, NATEN, EUKYO, CELHA, METUR, BALAT
-
16:54
SEKUR, BEYAZ, MZHLD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54
TLMAN, KUTPO, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54
Bu seansda işlem gören 212 hisse senedinden 114 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 94 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 4 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem