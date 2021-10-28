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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.10.2021 16:19



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

       Şirketimizin bugün açıklanan 01.01.2021-30.09.2021 dönemi finansal tablolarına ilişkin hazırlanan özet bilgiler ve mevcut durum değerlendirmemiz aşağıda yatımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
2021 3.Çeyrek sonuçları ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında Şirketimiz %157 oranında cirosunu yükseltmiş, ayrıca dönem karınıda %1.301 artırarak 18 m TL'den 256 m TL'ye çıkartmıştır.
    Özet  Finansal Durum
    01.01.2020 – 30.09.2020
    01.01.2021 – 30.09.2021
    Artış / (Azalış) Oranı

    (Bin  TL)
    (%)

    Satış Gelirleri
    192.301
    493.450
    157%

    FAVÖK
    70.866
    185.208
    161%

    FAVÖK Marjı
    37%
    38%
     

    Net Kar
    18.280
    256.110
    1301%

    Net Kar Marjı
    10%
    52%
     

     
     

    Özet  Finansal Durum
    01.01.2020 – 31.12.2020
    01.01.2021 – 30.09.2021
    Artış / (Azalış) Oranı

    (Bin  TL)
     

    Nakit ve nakit  benzerleri
    428.371,00
    618.572,00
    44%

    Yatırım Amaçları  Gayrimenkuller
    532.206
    546.231
    3%

    Portföy Büyüklüğü
    1.706.210
    2.148.396
    26%

    Öz kaynak Büyüklüğü
    1.214.701
    1.470.811
    21%

    Aktif Büyüklüğü
    1.852.128
    2.378.104
    28%

    Defter Değeri
    1,96
    2,37
    21%

    Banka Kredileri
    51.181
    25.729
    (50)%

    Faaliyetlerden elde  edilen nakit akışları
    135.742,49
    228.557,00
    68%

Ayrıca açıkladığımız finansal tablolarımız incelendiğinde 30.09.2021 tarihi itibariyle şirketimizin tamamlanmış ve yapım aşamasındaki proje satışlarından henüz hasılata yansımayan 737 Milyon TL ertelenmiş geliri bulunmaktadır.
Şirketimiz finansal yapısını güçlendirerek hedeflerini gerçekleştirmek üzere 2020 yılında sermaye artırım kararı almıştır. Bu kapsamda 124.000.000 TL olan sermayemizin tamamı nakit karşılanmak üzere %400 artırılarak 620.000.000 TL'ye çıkarılmış ve elde edilen 498.089.683,67 TL  fonun bir kısmı projelerde ve finansal borçların kapatılmasında kullanılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973226


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SARKY 18,48 88.571.489 % 10,00  
ATATP 43,56 33.240.682 % 10,00  
SELVA 10,91 30.332.247 % 9,98  
PENTA 226,40 34.568.754 % 9,96  
KARYE 22,10 55.733.232 % 9,95  
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Euro 11,1053 11,1114 % 0,76  
Sterlin 13,1044 13,1701 % 0,87  
Frank 10,3777 10,4403 % 0,87  
Riyal 2,5382 2,5509 % 0,68  
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Altın Ons 1.803 1.803 5,89  
Altın Gr. 552 552 4,17  
Cumhuriyet 3.635 3.690 31,00  
Tam 3.616 3.707 26,64  
Yarım 1.748 1.793 12,89  
Çeyrek 877 897 6,44  
Gümüş.Ons 24,07 24,09 0,01  
Gümüş Gr. 7,38 7,39 0,05  
B. Petrol 82,66 82,66 -1,21  
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