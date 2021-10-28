***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün açıklanan 01.01.2021-30.09.2021 dönemi finansal tablolarına ilişkin hazırlanan özet bilgiler ve mevcut durum değerlendirmemiz aşağıda yatımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.2021 3.Çeyrek sonuçları ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında Şirketimiz %157 oranında cirosunu yükseltmiş, ayrıca dönem karınıda %1.301 artırarak 18 m TL'den 256 m TL'ye çıkartmıştır.Özet Finansal Durum01.01.2020 – 30.09.202001.01.2021 – 30.09.2021Artış / (Azalış) Oranı(Bin TL)(%)Satış Gelirleri192.301493.450157%FAVÖK70.866185.208161%FAVÖK Marjı37%38%Net Kar18.280256.1101301%Net Kar Marjı10%52%Özet Finansal Durum01.01.2020 – 31.12.202001.01.2021 – 30.09.2021Artış / (Azalış) Oranı(Bin TL)Nakit ve nakit benzerleri428.371,00618.572,0044%Yatırım Amaçları Gayrimenkuller532.206546.2313%Portföy Büyüklüğü1.706.2102.148.39626%Öz kaynak Büyüklüğü1.214.7011.470.81121%Aktif Büyüklüğü1.852.1282.378.10428%Defter Değeri1,962,3721%Banka Kredileri51.18125.729(50)%Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları135.742,49228.557,0068%Ayrıca açıkladığımız finansal tablolarımız incelendiğinde 30.09.2021 tarihi itibariyle şirketimizin tamamlanmış ve yapım aşamasındaki proje satışlarından henüz hasılata yansımayan 737 Milyon TL ertelenmiş geliri bulunmaktadır.Şirketimiz finansal yapısını güçlendirerek hedeflerini gerçekleştirmek üzere 2020 yılında sermaye artırım kararı almıştır. Bu kapsamda 124.000.000 TL olan sermayemizin tamamı nakit karşılanmak üzere %400 artırılarak 620.000.000 TL'ye çıkarılmış ve elde edilen 498.089.683,67 TL fonun bir kısmı projelerde ve finansal borçların kapatılmasında kullanılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973226BIST