***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2021 16:19
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün açıklanan 01.01.2021-30.09.2021 dönemi finansal tablolarına ilişkin hazırlanan özet bilgiler ve mevcut durum değerlendirmemiz aşağıda yatımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
2021 3.Çeyrek sonuçları ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında Şirketimiz %157 oranında cirosunu yükseltmiş, ayrıca dönem karınıda %1.301 artırarak 18 m TL'den 256 m TL'ye çıkartmıştır.
Özet Finansal Durum
01.01.2020 – 30.09.2020
01.01.2021 – 30.09.2021
Artış / (Azalış) Oranı
(Bin TL)
(%)
Satış Gelirleri
192.301
493.450
157%
FAVÖK
70.866
185.208
161%
FAVÖK Marjı
37%
38%
Net Kar
18.280
256.110
1301%
Net Kar Marjı
10%
52%
Özet Finansal Durum
01.01.2020 – 31.12.2020
01.01.2021 – 30.09.2021
Artış / (Azalış) Oranı
(Bin TL)
Nakit ve nakit benzerleri
428.371,00
618.572,00
44%
Yatırım Amaçları Gayrimenkuller
532.206
546.231
3%
Portföy Büyüklüğü
1.706.210
2.148.396
26%
Öz kaynak Büyüklüğü
1.214.701
1.470.811
21%
Aktif Büyüklüğü
1.852.128
2.378.104
28%
Defter Değeri
1,96
2,37
21%
Banka Kredileri
51.181
25.729
(50)%
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
135.742,49
228.557,00
68%
Ayrıca açıkladığımız finansal tablolarımız incelendiğinde 30.09.2021 tarihi itibariyle şirketimizin tamamlanmış ve yapım aşamasındaki proje satışlarından henüz hasılata yansımayan 737 Milyon TL ertelenmiş geliri bulunmaktadır.
Şirketimiz finansal yapısını güçlendirerek hedeflerini gerçekleştirmek üzere 2020 yılında sermaye artırım kararı almıştır. Bu kapsamda 124.000.000 TL olan sermayemizin tamamı nakit karşılanmak üzere %400 artırılarak 620.000.000 TL'ye çıkarılmış ve elde edilen 498.089.683,67 TL fonun bir kısmı projelerde ve finansal borçların kapatılmasında kullanılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973226
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0666
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0843
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1795
En Düşük
11,0056
12:35553,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 5,58
|Açılış
|: 553,45
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
558,06
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5435
|9,5467
|% 0,70
|
|Euro
|11,1053
|11,1114
|% 0,76
|
|Sterlin
|13,1044
|13,1701
|% 0,87
|
|Frank
|10,3777
|10,4403
|% 0,87
|
|Riyal
|2,5382
|2,5509
|% 0,68
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|5,89
|
|Altın Gr.
|552
|552
|4,17
|
|Cumhuriyet
|3.635
|3.690
|31,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|26,64
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|12,89
|
|Çeyrek
|877
|897
|6,44
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,05
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|