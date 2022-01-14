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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.01.2022 13:13
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1 ) 40'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak - 31 Aralık 2021 döneminde, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu bildirimi kapsamında alım işlemlerimizin toplamı  12.027.000 TL (+KDV), satış işlemlerimizin toplamı  80.401.766 TL (+KDV) ve kiralama işlemlerimizin toplamı ise 24.879.969 TL (+KDV) olarak gerçekleşmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994013


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PKENT 350,60 28.575.053 % 9,99  
QNBFB 43,62 988.037 % 9,98  
DARDL 3,89 249.506.773 % 9,89  
BRMEN 2,78 1.129.176 % 9,88  
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Altın Ons 1.824 1.824 1,88  
Altın Gr. 794 794 -1,24  
Cumhuriyet 5.274 5.353 -13,00  
Tam 5.247 5.378 -16,01  
Yarım 2.536 2.602 -7,74  
Çeyrek 1.272 1.301 -3,87  
Gümüş.Ons 22,96 22,98 -0,10  
Gümüş Gr. 9,97 9,99 -0,10  
B. Petrol 84,61 84,61 0,14  
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