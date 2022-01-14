***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 13:13
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1 ) 40'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak - 31 Aralık 2021 döneminde, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu bildirimi kapsamında alım işlemlerimizin toplamı 12.027.000 TL (+KDV), satış işlemlerimizin toplamı 80.401.766 TL (+KDV) ve kiralama işlemlerimizin toplamı ise 24.879.969 TL (+KDV) olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994013
BIST
16:162.052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -19,13
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.052
16:1613,5501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0319
|Açılış
|: 13,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
16:1615,5083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0733
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
16:16794,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,24
|Açılış
|: 794,08
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:14
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.575.053
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|249.506.773
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|RALYH
|9,33
|52.553.533
|% -6,33
|
|DOBUR
|106,00
|10.890.979
|% -6,19
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,12
|3.264.885.664
|% -2,29
|
|KRDMD
|13,14
|3.116.112.883
|% -1,57
|
|EREGL
|31,16
|1.132.795.859
|% -1,45
|
|SISE
|14,94
|1.092.032.134
|% -0,73
|
|KOZAL
|128,40
|830.949.333
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,40
|681.485.035
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,14
|3.116.112.883
|% -1,57
|
|YKBNK
|3,76
|707.684.373
|% -1,31
|
|THYAO
|28,12
|3.264.885.664
|% -2,29
|
|AKBNK
|7,47
|562.563.316
|% -1,19
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5269
|13,5560
|% -0,19
|
|Euro
|15,4803
|15,5159
|% -0,42
|
|Sterlin
|18,5356
|18,6285
|% -0,08
|
|Frank
|14,8265
|14,9158
|% -0,09
|
|Riyal
|3,6037
|3,6217
|% -0,11
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|1,88
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.247
|5.378
|-16,01
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|-7,74
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-3,87
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,98
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,61
|84,61
|0,14
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:27XU100
Endeks 2, 056 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 22, 641.00 milyon TL de
-
16:26LKMNH
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 965, 025 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 02 kaybederek (% -0.97 ) 1, 849
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, PKENT, QNBFB, DARDL, QNBFL
-
16:22
AYEN, SELVA, FADE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında