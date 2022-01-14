***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1 ) 40'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak - 31 Aralık 2021 döneminde, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu bildirimi kapsamında alım işlemlerimizin toplamı 12.027.000 TL (+KDV), satış işlemlerimizin toplamı 80.401.766 TL (+KDV) ve kiralama işlemlerimizin toplamı ise 24.879.969 TL (+KDV) olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994013BIST