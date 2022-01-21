***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2022 16:08
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde İstanbul İli Kartal İlçesi 11371 Ada 184 parsel ve 11466 Ada 105 Parselde gerçekleştirilen Referans Kartal Loca Projesi için KLR İnş.Tic.Ltd.Şti. ile Müteahhitlik sözleşmesi imzalanmıştır.
KLR İnş.Tic.Ltd.Şti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraf kapsamındadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995637
BIST
16:591.994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -19,87
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
16:5913,4117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0350
|Açılış
|: 13,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
16:5915,2335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0895
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2535
En Düşük
15,0961
16:59793,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,30
|Açılış
|: 793,39
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler16:57
|LINK
|33,44
|27.673.953
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.472
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.894.324
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|28.162.101
|% 9,92
|
|LIDFA
|4,89
|58.320.179
|% 9,89
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.089.318
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,12
|2.488.368.085
|% -3,49
|
|KRDMD
|12,18
|2.441.975.103
|% -3,72
|
|SISE
|13,87
|1.404.515.244
|% 0,58
|
|GARAN
|11,89
|1.307.774.987
|% -0,42
|
|PETKM
|8,76
|1.228.988.638
|% -1,13
|
|YKBNK
|3,99
|982.311.264
|% -0,75
|
|KRDMD
|12,18
|2.441.975.103
|% -3,72
|
|EKGYO
|2,39
|416.909.504
|% -0,42
|
|PETKM
|8,76
|1.228.988.638
|% -1,13
|
|TSKB
|1,55
|185.237.387
|% -0,64
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3987
|13,4087
|% 0,24
|
|Euro
|15,2117
|15,2292
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,1379
|18,2289
|% 0,18
|
|Frank
|14,6379
|14,7261
|% 0,95
|
|Riyal
|3,5622
|3,5800
|% 0,29
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|3,74
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,50
|
|Cumhuriyet
|5.262
|5.342
|-2,00
|
|Tam
|5.237
|5.370
|-4,15
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-2,01
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,07
|
|B. Petrol
|87,58
|87,58
|-0,80
|
Seans Raporu
16:57
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-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 75 kaybederek (% -1.15 ) 1, 786
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17:12
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17:12
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17:10YKSLN
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 860 adet işlem