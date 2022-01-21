***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde İstanbul İli Kartal İlçesi 11371 Ada 184 parsel ve 11466 Ada 105 Parselde gerçekleştirilen Referans Kartal Loca Projesi için KLR İnş.Tic.Ltd.Şti. ile Müteahhitlik sözleşmesi imzalanmıştır.KLR İnş.Tic.Ltd.Şti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraf kapsamındadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995637BIST