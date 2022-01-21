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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.01.2022 16:08
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde İstanbul İli Kartal İlçesi 11371 Ada 184 parsel ve 11466 Ada 105 Parselde gerçekleştirilen Referans Kartal Loca Projesi için KLR İnş.Tic.Ltd.Şti. ile Müteahhitlik sözleşmesi imzalanmıştır.
KLR İnş.Tic.Ltd.Şti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraf kapsamındadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995637


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