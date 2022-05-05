***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu bugün tarihli toplantısındaİstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 558 Ada 2 ve 3 Parselde gerçekleştirilecek proje için Biskon Yapı A.Ş. ile Müteahhitlik sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.Biskon Yapı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraf kapsamındadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026707BIST