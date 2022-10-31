***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 19:43
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün açıklanan 01.01.2022-30.09.2022 dönemi finansal tablolarına ilişkin hazırlanan özet bilgiler ve mevcut durum değerlendirmemiz aşağıda yatımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
2022 3.Çeyrek sonuçları ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında Şirketimiz %90 oranında cirosunu yükseltmiş, ayrıca dönem karınıda %263 artırarak 256 m TL'den 930 m TL'ye çıkartmıştır.
Özet Finansal Durum
(Bin TL)
01.01.2021 – 30.09.2021
01.01.2022 – 30.09.2022
Artış / (Azalış) Oranı
(%)
Satış Gelirleri
493.450
939.663
90
Net Kar
256.328
930.659
263
Toplam Özkaynaklar
1.470.811
3.465.234
136
Toplam dönen varlıklar
1.696.141
4.304.533
154
Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler
1.225.034
2.932.445
139
Defter Değeri
2,37
2,48
5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075657
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0345
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,3767
18:0518,3913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1453
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3351
18:05979,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,85
|Açılış
|: 979,87
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
967,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|TTRAK
|380,80
|555.080.936
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|274.316.504
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|884.883.694
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|4.424.391
|% 9,96
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|TUREX
|17,00
|47.271.318
|% -5,92
|
|UZERB
|42,52
|398.986
|% -5,30
|
|RUBNS
|25,60
|90.697.665
|% -5,11
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|VAKBN
|8,57
|1.257.375.603
|% 0,00
|
|HALKB
|8,24
|1.115.495.815
|% -0,12
|
|ODAS
|7,66
|1.028.754.169
|% -2,30
|
|BIMAS
|134,00
|1.013.471.085
|% 0,90
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|VAKBN
|8,57
|1.257.375.603
|% 0,00
|
|HALKB
|8,24
|1.115.495.815
|% -0,12
|
|ODAS
|7,66
|1.028.754.169
|% -2,30
|
|ADESE
|1,28
|120.008.542
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6033
|18,6150
|% 0,19
|
|Euro
|18,3768
|18,3913
|% -0,78
|
|Sterlin
|21,3154
|21,4223
|% -0,93
|
|Frank
|18,5124
|18,6240
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9371
|4,9618
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|-7,07
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.601
|6.667
|-69,00
|
|Yarım
|3.216
|3.257
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,14
|92,14
|-1,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de