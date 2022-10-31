***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün açıklanan 01.01.2022-30.09.2022 dönemi finansal tablolarına ilişkin hazırlanan özet bilgiler ve mevcut durum değerlendirmemiz aşağıda yatımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.2022 3.Çeyrek sonuçları ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında Şirketimiz %90 oranında cirosunu yükseltmiş, ayrıca dönem karınıda %263 artırarak 256 m TL'den 930 m TL'ye çıkartmıştır.Özet Finansal Durum(Bin TL)01.01.2021 – 30.09.202101.01.2022 – 30.09.2022Artış / (Azalış) Oranı(%)Satış Gelirleri493.450939.66390Net Kar256.328930.659263Toplam Özkaynaklar1.470.8113.465.234136Toplam dönen varlıklar1.696.1414.304.533154Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler1.225.0342.932.445139Defter Değeri2,372,48http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075657BIST