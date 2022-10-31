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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.10.2022 19:43
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Şirketimizin bugün açıklanan 01.01.2022-30.09.2022 dönemi finansal tablolarına ilişkin hazırlanan özet bilgiler ve mevcut durum değerlendirmemiz aşağıda yatımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
2022 3.Çeyrek sonuçları ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında Şirketimiz %90 oranında cirosunu yükseltmiş, ayrıca dönem karınıda %263 artırarak 256 m TL'den 930 m TL'ye çıkartmıştır.
      Özet  Finansal Durum
(Bin TL)
    01.01.2021 – 30.09.2021
    01.01.2022 – 30.09.2022
      Artış / (Azalış) Oranı
(%)

    Satış Gelirleri
    493.450
    939.663
    90

    Net Kar
    256.328
    930.659
    263

    Toplam Özkaynaklar
    1.470.811
    3.465.234
    136

    Toplam dönen varlıklar
    1.696.141
    4.304.533
    154

    Gayrimenkuller,  Gayrimenkule Dayalı Projeler
    1.225.034
    2.932.445
    139

    Defter Değeri
    2,37
    2,48
    5






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075657


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TTRAK 380,80 555.080.936 % 9,99  
SMRTG 85,95 274.316.504 % 9,98  
KONTR 98,15 884.883.694 % 9,97  
BRKSN 15,67 4.424.391 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.637 1.638 -7,07  
Altın Gr. 980 980 -2,43  
Cumhuriyet 6.572 6.671 5,00  
Tam 6.601 6.667 -69,00  
Yarım 3.216 3.257 -37,00  
Çeyrek 1.613 1.627 -20,00  
Gümüş.Ons 19,12 19,15 -0,13  
Gümüş Gr. 11,46 11,49 -0,04  
B. Petrol 92,14 92,14 -1,63  
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