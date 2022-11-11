***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yatırım ve faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 3 yıl vadeli, ilk yıl anapara ödemesiz, 6 aylık dönemlerde anapara ve faiz ödemeli 400.000.000 TL tutarında kredi kullanımı gerçekleştirilmiştir.Pay sahiplerinin bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079524BIST