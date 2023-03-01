***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün açıklanan 01.01.2022-31.12.2022 dönemi finansal tablolarına ilişkin hazırlanan özet bilgiler ve mevcut durum değerlendirmemiz aşağıda yatımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.2022 yılı sonuçları ile bir önceki yıl karşılaştırıldığında Şirketimiz %96 oranında cirosunu yükseltmiş, ayrıca dönem karınıda %505 artırarak 547 m TL'den 3.314 m TL'ye çıkartmıştır.Özet Finansal Durum(Bin TL)01.01.2021 – 31.12..202101.01.2022 – 31.12.2022Artış / (Azalış) Oranı(%)Satış Gelirleri524.1931.029.89296Net Kar547.4323.314.107505Toplam Özkaynaklar1.761.5435.847.763232Toplam dönen varlıklar1.938.2656.021.838211Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler1.693.5875.505.713225Defter Değeri2,844,1948http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118667BIST