***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2023 12:11
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Referans Kartal Loca projesinin bir etabında inşaat imalatları tamamlanmış ve teslimler yapılarak yaşam başlamıştır. Projenin diğer etabında tamamlanma oranı %80 olup 2023 yılsonunda müşterilere teslimi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160774
BIST
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13:385.275
En Düşük
|Değişim
|: 0,45%
|| 23,43
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.270
En Yüksek
5.329
13:3823,5747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0146
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
13:3825,7393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0150
|Açılış
|: 25,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
13:381.465,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.465,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.463,12
BIST En Aktif Hisseler13:38
|AVHOL
|88,55
|108.216.773
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|15.342.957
|% 10,00
|
|MACKO
|83,15
|78.607.021
|% 9,99
|
|BIGCH
|22,46
|58.553.751
|% 9,99
|
|VKFYO
|20,60
|43.252.716
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|575.164
|% -10,00
|
|BMSTL
|54,30
|37.314.254
|% -9,95
|
|IHAAS
|103,60
|22.253.408
|% -7,99
|
|EMNIS
|51,00
|5.224.645
|% -7,52
|
|KAPLM
|90,50
|57.635.014
|% -6,75
|
|THYAO
|172,20
|3.567.065.855
|% 0,47
|
|YKBNK
|12,52
|1.606.553.979
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,14
|1.575.641.293
|% 0,53
|
|KCHOL
|96,65
|1.333.326.874
|% 0,68
|
|ASELS
|49,46
|1.248.188.792
|% 2,02
|
|YKBNK
|12,52
|1.606.553.979
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,14
|1.575.641.293
|% 0,53
|
|ISCTR
|13,33
|1.088.342.130
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,67
|429.512.830
|% 0,30
|
|KOZAL
|20,70
|1.165.909.750
|% 1,67
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5702
|23,5747
|% 0,06
|
|Euro
|25,7325
|25,7393
|% 0,06
|
|Sterlin
|29,8585
|30,0083
|% -0,40
|
|Frank
|26,1510
|26,3085
|% 0,05
|
|Riyal
|6,2618
|6,2932
|% -0,01
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-1,40
|
|Altın Gr.
|1.466
|1.466
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.789
|19,00
|
|Tam
|9.589
|9.834
|14,22
|
|Yarım
|4.668
|4.778
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.338
|2.389
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|17,49
|17,50
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,09
|76,09
|0,19
|