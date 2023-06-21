***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan Referans Kartal Loca projesinin bir etabında inşaat imalatları tamamlanmış ve teslimler yapılarak yaşam başlamıştır. Projenin diğer etabında tamamlanma oranı %80 olup 2023 yılsonunda müşterilere teslimi planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160774BIST