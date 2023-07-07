***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz geliştirme aşamasında olan projelerindeEmlak Konut GYO A.Ş. ile geliştirilen 313 konut ile 46 ticari üniteye ve 67.413 m² inşaat alanına sahip olan Referans Ümraniye,İller Bankası A.Ş. ile geliştirilen 686 konut ile 213 ticari üniteye ve 200.386 m² inşaat alanına sahip olan Referans Pendik,Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Göktürk arsası üzerinde geliştirilen 182 konut ile 1 ticari üniteye ve 51.144 m² inşaat alanına sahip Referans Göktürk projelerinde Ağustos ayı içerisinde lansman ve satışa başlamayı öngörmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166936BIST