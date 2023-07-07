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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.07.2023 11:25
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz geliştirme aşamasında olan projelerinde
Emlak Konut GYO A.Ş. ile geliştirilen 313 konut ile 46 ticari üniteye ve 67.413 m² inşaat alanına sahip olan Referans Ümraniye,
İller Bankası A.Ş. ile geliştirilen 686 konut ile 213 ticari üniteye ve 200.386 m² inşaat alanına sahip olan Referans Pendik,
Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Göktürk arsası üzerinde geliştirilen 182 konut ile 1 ticari üniteye ve 51.144 m² inşaat alanına sahip Referans Göktürk projelerinde Ağustos ayı içerisinde lansman ve satışa başlamayı öngörmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166936


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SKTAS 3,68 15.635.655 % 31,43  
MMCAS 5,39 459.476 % 10,00  
EUPWR 104,00 1.339.585.864 % 9,99  
IZINV 32,38 13.731.592 % 9,99  
TETMT 294,10 23.897.986 % 9,99  
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Sterlin 33,1025 33,2685 % -0,08  
Frank 28,9515 29,1259 % -0,22  
Riyal 6,9208 6,9555 % -0,16  
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Altın Ons 1.916 1.917 5,53  
Altın Gr. 1.603 1.603 0,43  
Cumhuriyet 10.758 10.921 0,00  
Tam 10.363 10.603 -63,00  
Yarım 5.190 5.326 -31,00  
Çeyrek 2.603 2.663 -16,00  
Gümüş.Ons 22,72 22,74 0,02  
Gümüş Gr. 19,00 19,02 -0,04  
B. Petrol 76,97 76,97 0,47  
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