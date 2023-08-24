***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEmlak Konut GYO A.Ş. ile birlikte geliştirilen 313 Konut ve 46 Ticari üniteden oluşan Referans Ümraniye projesine ilişkin yapı ruhsatı başvurusu Ümraniye Belediyesi'ne yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188965BIST