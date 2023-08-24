***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2023 11:40
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Emlak Konut GYO A.Ş. ile birlikte geliştirilen 313 Konut ve 46 Ticari üniteden oluşan Referans Ümraniye projesine ilişkin yapı ruhsatı başvurusu Ümraniye Belediyesi'ne yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188965
BIST
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17:427.538
En Düşük
|Değişim
|: -0,85%
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|: 7.648
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7.476
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17:4225,8531
En Yüksek
|Değişim
|: -4,91%
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|Açılış
|: 26,3500
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|Önceki Kapanış
|: 27,3100
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27,2708
En Düşük
25,2549
17:4228,0928
En Yüksek
|Değişim
|: -4,85%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
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1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:40
|GARAN
|54,45
|6.879.730.177
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.289.009
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|287,80
|2.625.711.259
|% -12,26
|
|EYGYO
|27,72
|211.459.763
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.319.400
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.229.403.334
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.850.869
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,93
|14.695.200.714
|% 9,94
|
|ISCTR
|18,31
|14.032.932.577
|% 9,05
|
|THYAO
|233,00
|12.863.542.065
|% -2,80
|
|AKBNK
|30,42
|11.557.103.756
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.671.420.095
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,93
|14.695.200.714
|% 9,94
|
|ISCTR
|18,31
|14.032.932.577
|% 9,05
|
|EKGYO
|8,39
|5.307.266.913
|% -6,57
|
|SKBNK
|4,19
|2.245.168.384
|% 6,62
|
|AKBNK
|30,42
|11.557.103.756
|% 9,98
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7734
|25,8560
|% -4,90
|
|Euro
|27,9784
|28,1665
|% -4,61
|
|Sterlin
|32,4963
|32,6592
|% -5,74
|
|Frank
|29,1071
|29,2824
|% -5,62
|
|Riyal
|6,8464
|6,8808
|% -5,23
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,82
|
|Altın Gr.
|1.590
|1.590
|-83,76
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.780
|11.053
|-311,00
|
|Yarım
|5.406
|5.548
|-151,00
|
|Çeyrek
|2.695
|2.774
|-76,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|-1,15
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|-0,05
|