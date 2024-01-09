***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin güncel yayınlanan yıl sonu değerleme raporlarına göre portföy değerimiz bir önceki raporlara oranla 13 Milyar 250 Milyon TL'den %67 artış ile 22 Milyar 125 Milyon TL'ye ulaşmıştır.Şirket portföyü çeşitliliğine bakıldığında, portföyün %67'si gayrimenkul projelerinden oluşurken, %30'luk kısmı ise kira getirili yatırım amaçlı gayrimenkullerden oluşmaktadır. Arsa ve Arazilerin payı ise %3'dürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236164BIST