***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu toplantısındaİstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 558 Ada 4 Parsel üzerinde gerçekleştirilecek olan Referans Göktürk Projesinin yapım işlerinin KLR İnşaat Tic. Ltd. Şti tarafından yapılmasına ve KLR İnşaat Tic. Ltd. Şti ile yapım işleri yüklenim sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.KLR İnşaat Tic. Ltd. Şti Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraf kapsamındadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249965BIST