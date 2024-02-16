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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.02.2024 09:34
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu toplantısında
İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 558 Ada 4 Parsel üzerinde gerçekleştirilecek olan Referans Göktürk Projesinin yapım işlerinin KLR İnşaat Tic. Ltd. Şti tarafından yapılmasına ve KLR İnşaat Tic. Ltd. Şti ile yapım işleri yüklenim sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.
KLR İnşaat Tic. Ltd. Şti Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraf kapsamındadır.
      
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249965


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Platin 897,36 899,11 % 0,66  
Paladyum 947,47 950,32 % 0,66  
Brent Pet. 82,84 82,84 % 0,66  
Altın Ons 2.003,96 2.004,29 % 0,66  
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