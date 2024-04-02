***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 08:55
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/04/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Ahmet İmir istifa ederek görevinden ayrılmıştır.
Söz konusu göreve yeni bir atama yapıldığında gerekli açıklamalar yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265509
BIST
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09:559.186
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 28,46
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.186
En Yüksek
9.186
09:5532,1702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0083
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,3648
En Düşük
32,0046
09:5534,5609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1149
|Açılış
|: 34,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
34,7737
En Düşük
34,3686
09:552.326,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -8,75
|Açılış
|: 2.326,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.325,79
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ATAGY
|11,00
|3.262.646
|% 0,00
|
|AVTUR
|10,01
|9.311.690
|% 0,00
|
|ATSYH
|46,26
|2.288.497
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,30
|860.520
|% 0,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% 0,00
|
|ATAGY
|11,00
|3.262.646
|% 0,00
|
|AVTUR
|10,01
|9.311.690
|% 0,00
|
|ATSYH
|46,26
|2.288.497
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,30
|860.520
|% 0,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% 0,00
|
|THYAO
|303,75
|12.869.565.917
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 0,00
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,00
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,25
|3.105.629.231
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 0,00
|
|PETKM
|19,02
|2.114.630.431
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1111
|32,1587
|% -0,06
|
|Euro
|34,4920
|34,5443
|% -0,38
|
|Sterlin
|40,3645
|40,5669
|% -0,03
|
|Frank
|35,4659
|35,6437
|% -0,30
|
|Riyal
|8,5816
|8,6246
|% 0,05
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,39
|25,42
|% 0,66
|
|Platin
|908,66
|909,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,50
|1.014,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,98
|87,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.253,92
|2.254,28
|% 0,66
|