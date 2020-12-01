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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.12.2020 16:05



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımının tamamlanması ve Şirket esas sözleşmesinin 8.maddesinin değişiklik onayı için SPK'ya başvuru hk,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 124.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 620.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 9.000.000 36.000.000,000 400,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 Nâma A Grubu, KLGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKGYO00016
B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 115.000.000 460.000.000,000 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 Hamiline B Grubu, KLGYO(RÜÇHAN), TRRKGYO00024 1.481.032,86

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 124.000.000 496.000.000,000 400,00000 1.481.032,860

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.11.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.11.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Sermaye ve Paylar Başlıklı 8.Madde
SPK Başvuru Tarihi 02.10.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 05.11.2020
Ödeme Tarihi 13.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 12.11.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 124.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanarak 620.000.000 TL ye artırılması işlemi sonucu, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890752


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