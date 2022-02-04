***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirket ortaklarından Kiler Holding A.Ş. halka arz sonrasında kalan pay olması durumunda, bu payların halka arz satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedellerini tam olarak ve nakden ödeyerek alımını, beyan ve taahhütte bulunmuştur.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 620.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.395.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 45.000.000 56.250.000,000 125,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKGYO00022 NâmaB Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 575.000.000 718.750.000,000 125,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 620.000.000 775.000.000,000 125,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kiler Holding A.Ş. halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedellerini tam olarak ve nakden ödeyerek alımını, beyan ve taahhüt etmektedir.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 29.12.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 03.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 620.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 775.000.000 TL (% 125 oranında) artırılarak 1.395.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.02.2022 tarih 2022/6 sayılı haftalık bülten'de onaylandığı duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999404BIST