***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.05.2021 12:33
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 124.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 496.000.000 TL (% 400 oranında) artırılarak 620.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitemiz tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936142
BIST
14:161.446
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -14,65
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
14:168,2837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
14:1610,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0713
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1437
En Düşük
10,0247
14:16490,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,20
|Açılış
|: 490,69
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler14:16
|CEMAS
|1,32
|158.705.919
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.390.412
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,64
|20.318.803
|% 9,16
|
|INVEO
|142,50
|120.299.676
|% 7,95
|
|SONME
|30,74
|2.456.522
|% 7,48
|
|VAKFN
|12,60
|102.106.800
|% -9,94
|
|ADESE
|1,79
|52.018.040
|% -7,25
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|JANTS
|71,60
|189.324.033
|% -6,89
|
|DIRIT
|5,41
|151.294
|% -6,72
|
|KRDMD
|8,78
|881.765.005
|% 0,80
|
|KOZAL
|130,20
|797.030.468
|% 1,32
|
|PETKM
|6,73
|701.736.333
|% 1,82
|
|THYAO
|13,36
|696.503.537
|% -0,07
|
|GARAN
|7,68
|555.211.764
|% -1,92
|
|CEMAS
|1,32
|158.705.919
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,87
|216.593.097
|% -2,60
|
|PETKM
|6,73
|701.736.333
|% 1,82
|
|KRDMD
|8,78
|881.765.005
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,12
|165.269.931
|% -1,40
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2818
|8,2837
|% 0,14
|
|Euro
|10,1034
|10,1097
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,6733
|11,7319
|% 0,22
|
|Frank
|9,1505
|9,2056
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2034
|2,2145
|% 0,15
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|5,18
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,53
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|67,92
|67,92
|-0,40
|