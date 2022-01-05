***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
05.01.2022 15:50
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2021 - 11.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 124.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 496.000.000 TL (% 400 oranında) artırılarak 620.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitemiz tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988982
BIST
15:581.977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,14
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
15:5813,4769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0694
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
15:5815,2683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1165
|Açılış
|: 15,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2767
En Düşük
15,0100
15:58786,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,16
|Açılış
|: 786,68
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler15:58
|IDGYO
|2,09
|3.078.247
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|BSOKE
|2,46
|62.021.570
|% 9,82
|
|ELITE
|24,48
|36.017.326
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.613.582
|% -9,91
|
|MARKA
|4,15
|3.621.710
|% -7,78
|
|BUCIM
|3,80
|44.851.708
|% -7,54
|
|SANFM
|27,68
|16.005.754
|% -7,42
|
|THYAO
|23,64
|1.999.958.038
|% 3,68
|
|EREGL
|29,88
|1.154.184.714
|% -1,13
|
|GARAN
|11,44
|1.124.003.867
|% 0,09
|
|PETKM
|8,59
|1.118.431.336
|% 4,88
|
|TUPRS
|175,60
|808.006.535
|% 3,60
|
|PETKM
|8,59
|1.118.431.336
|% 4,88
|
|YKBNK
|3,45
|401.058.094
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,24
|225.806.699
|% -0,88
|
|GARAN
|11,44
|1.124.003.867
|% 0,09
|
|TSPOR
|7,61
|684.555.410
|% 3,96
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4574
|13,4769
|% 0,52
|
|Euro
|15,2336
|15,2683
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,1674
|18,2585
|% 0,48
|
|Frank
|14,6315
|14,7197
|% 0,42
|
|Riyal
|3,5732
|3,5912
|% 0,41
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,16
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,16
|
|Cumhuriyet
|5.224
|5.303
|54,00
|
|Tam
|5.201
|5.337
|54,75
|
|Yarım
|2.514
|2.582
|26,48
|
|Çeyrek
|1.261
|1.291
|13,24
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,97
|0,03
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|0,31
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:13SEKUR
Yüzde 5.96 oranında artışla 17.59 lira fiyatla işlem gören hissede 960, 523 adet işlem
-
16:12KRSTL
Yüzde 8.06 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 706, 203 adet işlem
-
16:11GSDDE
Yüzde 4.26 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 947, 594 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 38 artarak (% 0.62 ) 2, 170
-
16:10XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 16, 660.00 milyon TL de