***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.08.2020 18:12
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Murat Kısaalioğlu Proje Geliştirme ve Tasarım Koordinatörü Mimar Proje Tasarım Koordinatörü
DOĞAN TOLGA ÖZDEMİR İş Geliştirme Müdürü Mühendis İş Geliştirme Müdürü
AHMET İMİR Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869719
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.101
En Düşük
1.084
18:057,3746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0091
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3558
18:058,7980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0415
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8247
En Düşük
8,7426
18:05473,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,69
|Açılış
|: 473,95
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|29,04
|6.026.582
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.056.109
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.993.185
|% 10,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|RALYH
|13,05
|37.926.518
|% -10,00
|
|SILVR
|4,05
|194.243.528
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|15.100.755
|% -10,00
|
|KLGYO
|6,80
|545.867.176
|% -9,93
|
|SEKFK
|4,11
|22.578.590
|% -9,87
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% -0,78
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3681
|7,3746
|% -0,12
|
|Euro
|8,7898
|8,7980
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,7222
|9,7710
|% 0,89
|
|Frank
|8,1291
|8,1781
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9599
|1,9698
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.004
|18,21
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,38
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,85
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,09
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|0,02
|