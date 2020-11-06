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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.11.2020 11:49
GÜNCEL HABERLER



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 10.07.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Grup Firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.11428 B Bağımsız Üye Değil - Yatırım Komitesi Başkanı
VAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 10.07.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup Firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.11428 B Bağımsız Üye Değil - -
ÜMİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.07.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.11428 B Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
KİLER HOLDİNG A.Ş. HAKAN ERYILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.07.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 53.06 A-B Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SAMİ ÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 24.06.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/769564 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MUSTAFA KULU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 18.12.2019 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804246 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ve Yatırım Komitesi üyeliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886548


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Tam 3.459 3.546 38,34  
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Çeyrek 838 858 9,27  
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Gümüş Gr. 6,91 6,92 0,04  
B. Petrol 40,42 40,42 -0,51  
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