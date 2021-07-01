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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.07.2021 09:02



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAHİT KİLER 30.06.2021 Yönetim Kurulu Başkanı Grup Firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği 0.11428 B - Yatırım Komitesi Başkanı
VAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup Firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.11428 B Bağımsız Üye Değil - -
ÜMİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.11428 B Bağımsız Üye Değil -
KİLER HOLDİNG A.Ş. SEZAİ ŞAKLAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.06.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 53.06 A-B Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA KULU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 30.06.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939356 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı, Denetimden Sorumlu Komite ve Yatırım Komitesi üyeliği
MEHMET BALLIBABA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 30.06.2021 İcrada Görevli Değil - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939356 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945329


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Tam 3.240 3.321 -5,97  
Yarım 1.566 1.607 -2,89  
Çeyrek 785 803 -1,45  
Gümüş.Ons 26,26 26,29 0,14  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,02  
B. Petrol 74,93 74,93 0,32  
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