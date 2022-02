***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 101250000 TRY 7,26 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde İmtiyaz İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 1293750000 TRY 92,74 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Grup Firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.11428 B Bağımsız Üye Değil - Yatırım Komitesi BaşkanıVAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup Firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.11428 B Bağımsız Üye Değil - -ÜMİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0.11428 B Bağımsız Üye Değil -KİLER HOLDİNG A.Ş. SEZAİ ŞAKLAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.06.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 53.06 A-B Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMUSTAFA KULU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 30.06.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939356 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı, Denetimden Sorumlu Komite ve Yatırım Komitesi üyeliğiMEHMET BALLIBABA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 30.06.2021 İcrada Görevli Değil - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939356 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002715BIST